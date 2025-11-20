ifun.de — Apple News seit 2001. 45 195 Artikel

Fehlende Updates für Altgeräte

Sicherheitsrisiko: Kiel sperrt fast 2.000 iPads an Schulen
Artikel auf Mastodon teilen.
18 Kommentare 18

In der ehemaligen Hansestadt Kiel wurden an über 30 Schulen insgesamt 1.700 Tablets gesperrt und so für den Einsatz in den Klassen unbrauchbar gemacht. Die Geräte stammen aus der siebten iPad-Generation und erhalten keine Sicherheitsupdates mehr. Mit dem harten Durchgreifen will die verantwortliche Schulbehörde nun möglichen Sicherheitslücken zuvorkommen.

Ipad Schule

Wie die Kieler Nachrichten berichten, hat das Schulamt die Sperrung veranlasst, um die IT Infrastruktur der Einrichtungen zu schützen. Gegenüber der Zeitung erklärte das Amt: „Ein ungepatchtes iPad könnte das gesamte Schulnetzwerk einer Schule lahmlegen oder kompromittieren“.

Die Tablets wurden vor fünf Jahren eingeführt und gehören zu den Arbeitsmitteln, mit denen viele Klassen regelmäßig gelernt haben. Durch die Abschaltung fallen digitale Materialien vorläufig weg und zahlreiche Lerngruppen müssen wieder mit gedruckten Unterlagen arbeiten.

Austausch verursacht hohe Kosten

Die Stadt plant nun, die betroffenen Geräte durch neue Modelle zu ersetzen. Dafür wird ein Finanzaufwand von rund 620.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich kündigt sich weiterer Bedarf an, denn auch die achte iPad-Generation nähert sich dem Ende der Updateversorgung. Von diesen Geräten befinden sich fast 5.000 Stück im Schulbetrieb. Sie könnten im kommenden Jahr ebenfalls entfallen, sofern keine Sicherheitsupdates mehr angeboten werden.

Ipad In Der Schule Apple

Mittel für die Beschaffung seien vorgesehen, doch der Haushaltsrahmen ist angespannt und der genaue Zeitplan bleibt offen. Einige Schulen erhielten nur wenige Tage vor der Abschaltung Bescheid. Dadurch wurden laufende Projekte unterbrochen, die auf digitale Abläufe angewiesen waren.

Schulen müssen Unterricht neu organisieren

Lehrkräfte müssen derzeit Daten sichern, Geräte zurücksetzen und die Bestände neu erfassen. Parallel fehlt eine ausreichende Zahl funktionierender Tablets für den Unterricht. Besonders betroffen sind Abschlussklassen, da vorbereitete Inhalte auf den gesperrten Geräten gespeichert sind und kurzfristig nicht zur Verfügung stehen.

Ipad Schule Classroom

Schulleitungen äußern Kritik an der geringen Vorlaufzeit, da viele Abläufe im Kollegium und in den Klassen darauf abgestimmt waren, dass die Tablets einsatzfähig bleiben. Bis Ersatzgeräte bereitstehen, müssen die Schulen den Unterricht mit analogen Materialien organisieren.
20. Nov. 2025 um 14:29 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.195 weitere hätten wir noch.
    18 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Welche iPad sollen das sein? Welche vor 5 Jahren? Die bekommen noch alle Sicherheitsupdates. Selbst iPad OS 18

  • Hm also selbst mein iPad Air 2 bekommt noch OS Updates….

  • Das zeigt, das man nicht vorgesorgt hat. Wir tauschen die Endgeräte immer pünktlich vor dem End of Support aus. (Aktuell ca. 100 Stück) Ja das sind laufende Kosten, diese müssen einkalkuliert werden.

  • Da greif ich mir an den Kopf! Es wird rechtzeitig bekannt gegeben ich meine mindestens ein Jahr im Voraus wann die Dinger end of Support erreichen. Das muss Teil einer langfristigen it Strategie in den Schulämtern sein. Die Tabletts gehören sofort entsperrt damit die Kinder ihren Kram sichern können. Und die Wiederbeschaffung muss eigentlich unterbrechungsfrei erfolgen!

    Die Lehrer werden doch nie wieder auf iPads/Tablets setzen, weil sie nicht wissen können wann ihnen der Lehrplan wieder um die Ohren fliegt.

    Mann Mann Mann

  • Es gibt zwar keine großen System Updates mehr, aber Sicherheitsupdates werden weiterhin ausgeliefert für die iPads der siebten Generation. Ich frage mich also, wie die zu dieser seltsamen Entscheidung gekommen sind.

    • Ist bei uns im Unternehmen auch so, weil Apple nur für die aktuellste OS Version garantiert, dass alle Lücken geschlossen werden. Bei älteren Versionen werden zwar Patches bereit gestellt, aber nur welche die im vertretbaren Rahmen erstellt werden können.

  • Vor 500 Jahren war Kiel mal kurz Hansestadt. Da gab es an Kieler Schulen aber noch keine iPads

  • Ich könnte mir vorstellen, dass es bessere Angriffsmöglichkeiten an der Schule gibt, statt über ein iPad.
    Die Schulnetzwerke sind wahrscheinlich genauso marode wie die Schule selbst ( Spekulation ).

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45195 Artikel in den vergangenen 8794 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven