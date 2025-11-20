Sicherheitsrisiko: Kiel sperrt fast 2.000 iPads an Schulen

In der ehemaligen Hansestadt Kiel wurden an über 30 Schulen insgesamt 1.700 Tablets gesperrt und so für den Einsatz in den Klassen unbrauchbar gemacht. Die Geräte stammen aus der siebten iPad-Generation und erhalten keine Sicherheitsupdates mehr. Mit dem harten Durchgreifen will die verantwortliche Schulbehörde nun möglichen Sicherheitslücken zuvorkommen.

Wie die Kieler Nachrichten berichten, hat das Schulamt die Sperrung veranlasst, um die IT Infrastruktur der Einrichtungen zu schützen. Gegenüber der Zeitung erklärte das Amt: „Ein ungepatchtes iPad könnte das gesamte Schulnetzwerk einer Schule lahmlegen oder kompromittieren“.

Die Tablets wurden vor fünf Jahren eingeführt und gehören zu den Arbeitsmitteln, mit denen viele Klassen regelmäßig gelernt haben. Durch die Abschaltung fallen digitale Materialien vorläufig weg und zahlreiche Lerngruppen müssen wieder mit gedruckten Unterlagen arbeiten.

Austausch verursacht hohe Kosten

Die Stadt plant nun, die betroffenen Geräte durch neue Modelle zu ersetzen. Dafür wird ein Finanzaufwand von rund 620.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich kündigt sich weiterer Bedarf an, denn auch die achte iPad-Generation nähert sich dem Ende der Updateversorgung. Von diesen Geräten befinden sich fast 5.000 Stück im Schulbetrieb. Sie könnten im kommenden Jahr ebenfalls entfallen, sofern keine Sicherheitsupdates mehr angeboten werden.

Mittel für die Beschaffung seien vorgesehen, doch der Haushaltsrahmen ist angespannt und der genaue Zeitplan bleibt offen. Einige Schulen erhielten nur wenige Tage vor der Abschaltung Bescheid. Dadurch wurden laufende Projekte unterbrochen, die auf digitale Abläufe angewiesen waren.

Schulen müssen Unterricht neu organisieren

Lehrkräfte müssen derzeit Daten sichern, Geräte zurücksetzen und die Bestände neu erfassen. Parallel fehlt eine ausreichende Zahl funktionierender Tablets für den Unterricht. Besonders betroffen sind Abschlussklassen, da vorbereitete Inhalte auf den gesperrten Geräten gespeichert sind und kurzfristig nicht zur Verfügung stehen.

Schulleitungen äußern Kritik an der geringen Vorlaufzeit, da viele Abläufe im Kollegium und in den Klassen darauf abgestimmt waren, dass die Tablets einsatzfähig bleiben. Bis Ersatzgeräte bereitstehen, müssen die Schulen den Unterricht mit analogen Materialien organisieren.