Netflix: Die neuen Filme und Serien im Dezember

Netflix hat sein Dezember-Programm veröffentlicht. Zum Jahresabschluss erwartet Abonnenten des Videodienstes eine abwechslungsreiche und mit diversen Highlights garnierte Auswahl an Filmen und Serien.

Ganz oben auf unserer persönlichen Merkliste steht die neueste Fortsetzung aus der „Knives Out“-Filmreihe. In „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ kooperiert der Detektiv Benoit Blanc mit einem jungen Priester. Die beiden machen sich daran, ein mysteriöses Verbrechen in einer Kirche mit dunkler Vergangenheit zu lösen. Der Film wird vor seinem Netflix-Start am 12. Dezember vom 26. November an in ausgewählten Kinos gezeigt.

Fans der Netflix-Serie „Stranger Things“ dürfen sich auf die Fortsetzung der fünften Staffel freuen. Der Start der neuen Folgen ist für den 26. Dezember angekündigt. Die Gruppe befindet sich weiterhin auf der Suche nach Vecna, um diesen final zu besiegen.

Mit „The Abandons“ startet bei Netflix am 4. Dezember eine neue Westernserie, in der zwei einflussreiche und von mächtigen Frauen geführte Familien in den 1850er-Jahren um die Vorherrschaft im Gebiet des heutigen US-Bundesstaats Washington ringen.

„Stadt der Schatten“ klingt nach einem guten Krimi aus Barcelona. Hier muss ein in Ungnade gefallener Kommissar das Rätsel um eine brennende Leiche lüften, die an einem der bekanntesten Bauwerke Gaudís hängt. Der Streaming-Start bei Netflix ist für den 12. Dezember angesetzt.

Und natürlich bringt Netflix im Dezember auch neue Videos mit Weihnachtsthematik ins Programm. Ab dem 3. Dezember ist mit „My Secret Santa“ eine Comedy zu sehen, in der eine alleinerziehende Mutter einen Job als Weihnachtsmann annimmt und sich in einen Hotelerben verliebt.

Ab dem 8. Dezember gibt es dann ein Wiedersehen mit Elmo aus der Sesamstraße, der gemeinsam mit einem ehemaligen NASA-Ingenieur ausgefallene Geschenke bastelt.

Alle neue Filme und Serien im Dezember:

1. Dezember

Love is Blind: Italy: In diesem legendären sozialen Experiment lernen sich italienische Singles kennen, verlieben sich ineinander und verloben sich, ohne sich vorher gesehen zu haben, in der Hoffnung zu beweisen, dass Liebe wirklich blind ist.

2. Dezember

Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special: Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special kommt gerade rechtzeitig zu den Feiertagen. In dieser Sonderausgabe beschäftigt er sich mit Geschenken, Traditionen und der Frage, wer es dieses Jahr auf die Liste der braven oder unartigen Kinder geschafft hat.

3. Dezember

With Love, Meghan: Holiday Celebration: Es ist wieder soweit! In diesem Festtags-Special stellt Meghan ihren Freund*innen ihre liebsten Weihnachtstraditionen, saisonalen Bastelideen und Familienrezepte vor.

4. Dezember

The Abandons: Im Washington Territory der 1850er Jahre ringen zwei von mächtigen Matriarchinnen geführte Familien – eine reich, die andere arm, aber loyal – um die Vorherrschaft.

Im Washington Territory der 1850er Jahre ringen zwei von mächtigen Matriarchinnen geführte Familien – eine reich, die andere arm, aber loyal – um die Vorherrschaft. The Believers: Staffel 2: Um ihre Familien zu retten, müssen Win und Game Geld auftreiben und sich mit einem finsteren Politiker auseinandersetzen. Dear beginnt allein einen Neuanfang.

5. Dezember

The Price of Confession: Eine Frau, die des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt wird, erhält von einer Fremden ein Angebot – doch um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie einen Mord begehen.

Eine Frau, die des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt wird, erhält von einer Fremden ein Angebot – doch um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie einen Mord begehen. Owning Manhattan: Staffel 2: Ryan Serhants Ziel ist der Einstieg in den edlen Immobilienmarkt von Uptown. Doch Teamrivalitäten, Egos, Gerüchte und Verrat könnten dem Erfolg dabei im Weg stehen.

6. Dezember

Pro Bono: Als das Leben eines angesehenen Richters plötzlich aus den Fugen gerät, findet er im ehrenamtlichen Team einer renommierten Kanzlei eine neue Bestimmung.

8. Dezember

Frohe Schenknacht mit Elmo und Mark Rober: Elmo und seine Freund*innen aus der Sesamstraße basteln mit Ex-NASA-Ingenieur und YouTube-Star Mark Rober ganz besondere Geschenke.

9. Dezember

Pax Massilia: Staffel 2: Mit Lyès im Gefängnis und einer neuen, brutalen Gang, die Marseilles Drogenhandel übernehmen will, steht das Team unter größerer Gefahr als je zuvor.

10. Dezember

Record of Ragnarok: Staffel 3: Nach einer schockierenden sechsten Runde schlagen die Gottheiten zurück, um die Menschheit zu demütigen. Ragnarök geht weiter, Könige kämpfen und Glauben kollidieren.

11. Dezember

Had I Not Seen the Sun: Teil 2: Nach Jen-yaos Gewalttaten drohen alte Geheimnisse jede Hoffnung zu zerstören – sogar die Liebe, die er niemals zurückgewinnen kann.

Der gescheiterte Unternehmer und überforderte Vater Sattam wird in einen verrückten Plan verwickelt, als er seine Schulden bezahlen will – indem er seinen Vater entführt. Lost in the Spotlight: Gerade als er eine begehrte Rolle erhält, verliert ein berühmter Schauspieler auf mysteriöse Weise sein Talent. Für ihn beginnt eine Suche nach sich selbst.

12. Dezember

Stadt der Schatten: Als in Barcelona eine brennende Leiche an einem der bekanntesten Bauwerke Gaudís hängt, muss ein in Ungnade gefallener Kommissar den Mörder finden.

14. Dezember

Robby Hoffman: Wake Up: N/A

15. Dezember

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 6: Direktorin Kralle hat spannende neue Fälle für ihre Agent*innen: Sam und Kit sind wieder da und lösen tierische Rätsel auf der ganzen Welt!

16. Dezember

Culinary Class Wars: Staffel 2: Die „Schwarzen Löffel“ und die „Weißen Löffel“ werden in diesem epischen kulinarischen Wettkampf neu besetzt. Wer hält der Hitze stand und wer geht in Flammen auf?

17. Dezember

What’s In The Box: In dieser Gameshow mit Moderator Neil Patrick Harris beantworten die Teilnehmenden Quizfragen, um spektakuläre versteckte Preise zu gewinnen (oder sie der Konkurrenz zu stehlen).

18. Dezember

Emily in Paris: Staffel 5: Jetzt heißt es Buongiorno statt Bonjour, denn Emily versucht einen Neustart in Rom. Doch als Liebe, Karriere und Loyalität aufeinanderprallen, wird La Dolce Vita kompliziert.

19. Dezember

The Great Flood: Am vielleicht letzten Tag der Erde wird aus einem Kampf um Leben und Tod in einer überschwemmten Wohnung schnell die einzige Überlebenschance der Menschheit.

22. Dezember

Elway – Vom Underdog zum Super Bowl Champion: John Elway, Quarterback der Denver Broncos, erzählt seine Geschichte in eigenen Worten und geht dabei tief auf seine NFL-Träume, Enttäuschungen und seine Wiedergutmachung im Super Bowl ein.

23. Dezember

King of Collectibles: The Goldin Touch: Staffel 3: Mit milliardenschweren Träumen und einem starken Partner erobert Ken Goldin mit einer Auswahl an Erinnerungsstücken und einigen ungewöhnlichen Fundstücken den Weltmarkt.

24. Dezember

Goodbye June: In dieser sensiblen Geschichte über den Abschied einer Familie von ihrer Mutter mit Helen Mirren, Toni Collette, Johnny Flynn und Andrea Riseborough führte Kate Winslet Regie.

25. Dezember

Blacklight: Ein Regierungsagent mit düsterer Vergangenheit enthüllt eine tödliche Verschwörung, die ihn ins Fadenkreuz seines einflussreichen Arbeitgebers rückt.

26. Dezember

Stranger Things 5: Ausgabe 2: Hawkins steht unter Quarantäne, Elfi ist untergetaucht und an jeder Ecke lauert Gefahr. Der Gruppe bleibt nur ein Ziel: Vecna finden und töten.

29. Dezember

Members Only: Palm Beach: In dieser Reality-Serie schlägt sich eine Gruppe Society-Damen durch das Drama und die Dekadenz von Palm Beach, wo exzessiv gefeiert wird und die Gerüchte niemals ausgehen.

30. Dezember