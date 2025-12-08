ifun.de — Apple News seit 2001. 45 310 Artikel

Sonderpreis für Starterkit mit Solarpanels

Sicherheitskamera Eufy C35 in Schwarz und Grün erhältlich
Eufy bietet seine Sicherheitskamera C35 jetzt in verschiedenen Farben an. Als Alternative zum standardmäßig weißen Gehäuse findet man die Kamera bei Amazon jetzt auch in Schwarz oder Grün. Die Version in Schwarz wird als Starterkit mit zwei Kameras angeboten und das Modell in Grün ist als einzelne Zusatzkamera zum Sonderpreis erhältlich. Auf der Webseite des Herstellers sind die neuen Farbvarianten bislang noch nicht zu finden

Zudem ist die C35 momentan als Starterpaket mit vier Kameras und vier Solarpanels zum Sonderpreis für 258,98 Euro statt 429 Euro an – dies allerdings nur in der Farbe Weiß.

Eufy C35 Schwarz

Die zusätzlichen Farboptionen sind vor allem dann sinnvoll, wenn man die Kameras unauffällig montieren will. Bei der 4G-Kamera S330 von Eufy haben wir uns mangels solcher Alternativen damit beholfen, dass wir das weiße Gehäuse kurzerhand beklebt haben.

Kompakt und vielseitig verwendbar

Wir haben die C35 von Eufy bereits umfassend vorgestellt. Der Hersteller hat die Sicherheitskameras gemeinsam mit einer neuen, kleineren HomeBase vorgestellt und richtet sich damit vor allem an Nutzer im privaten Bereich. Die HomeBase Mini von Eufy ist standardmäßig mit 8 GB Speicher ausgestattet, der sich mithilfe einer Standard-Speicherkarte auf bis zu 1 TB erweitern lässt. Das System ermöglicht auf dieser Basis den Zugriff auf die gespeicherten Videoaufnahmen auch ohne Zusatzkosten und Cloud-Abonnement.

Eufy C35 Gruen

Die Kameras können aufgestellt, verschraubt oder dank Magnethalterung an Metallflächen befestigt werden. Letzteres erlaubt eine besonders vielseitige Verwendung und den schnellen und unkomplizierten Standortwechsel. Die HomeBase Mini muss in Innenräumen platziert und über Ethernet angebunden werden, die Kameras selbst sind wetterfest und tauschen ihre Daten über WLAN aus.

Mit Solarpanel dauerhaft autark

Dank integriertem Akku arbeiten die Kameras mehrere Wochen ohne externe Stromversorgung. Das Aufladen erfolgt über USB-C. In Verbindung mit den optional (oder im oben erwähnten Starterkit) erhältlichen Solarpanels muss man die Kameras im besten Fall gar nicht mehr an der Steckdose laden.
08. Dez. 2025 um 08:59 Uhr von Chris


  • Bei grün hatte ich jetzt eher auf so ein Militär grün gehofft um die Kamera eben besser zu verstecken, aber so ein minzeis grün?

  • Ist ja entzückend – und wenn es die schwarzen dann endlich auch einzeln gibt, wäre ich auch begeistert – ICH HAB DIE HOMEBASE 3 SCHON!

