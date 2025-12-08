Congstar erhöht Datenvolumen seiner Homespot-Tarife

Die Telekom-Tochter Congstar hat ihre Homespot-Tarife aufgewertet und das enthaltene Datenvolumen deutlich erhöht. Die Homespot-Tarife sind für die Verwendung in Verbindung mit einem mobilen WLAN-Router gedacht und sollen die Internetnutzung an Orten ermöglichen, an denen kein klassischer Internetanschluss verfügbar ist.

Congstar bewirbt die Tarife nicht nur als ideal für die Nutzung zum mobilen Arbeiten, beim Camping oder auf dem Gartengrundstück, sondern zudem auch als DSL-Ersatz. Wobei die maximale Geschwindigkeit auf 50 Mbit/s begrenzt ist, unabhängig davon, ob eine Verbindung über LTE oder 5G besteht. Der benötigte Router muss allerdings separat angeschafft werden.

Die Homespot-Tarife von Congstar sind jetzt mit einem monatlichen Datenvolumen zwischen 100 und 400 GB verfügbar. In der kleinsten Stufe S hat sich das zum Preis von 20 Euro erhältliche Datenvolumen mit 100 GB nun verdoppelt. In der Tarifklasse M gibt es für monatlich 30 Euro nun 200 GB statt bislang 125 GB und mit dem Congstar-Tarif Homespot L bekommt man für 40 Euro im Monat jetzt 400 GB anstelle von 250 GB.

Nachtanken und Speed-Option möglich

Sollte das monatliche Kontingent nicht ausreichen, kann man das Datenvolumen gegen eine „Refresh“-Pauschale von 12 Euro jederzeit wieder aufladen. Optional bietet Congstar zudem eine „5G-Speed-Option“ an. Hier kann man gegen einen Aufpreis von 3 Euro pro Monat 5G-Verbindungen mit bis zu 100 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit nutzen.

Die neuen Konditionen der Homespot-Tarife von Congstar finden sich hier im Überblick.

Telekom bietet 360 GB für 100 Euro

In diesem Zusammenhang wollen wir aber auch noch einmal auf die aktuelle Sonderaktion zum Prepaid-Jahrestarif der Telekom hinweisen. Hier bekommt man zum Pauschalpreis von 99,95 Euro gerade insgesamt 360 GB Datenvolumen, verteilt auf zwölf Monate mit jeweils 30 GB. Laut Angaben der Telekom gilt dieses Angebot nur „für kurze Zeit“. Optional kann man zusätzlich für nur 3 Euro das KI-Telefon „T Phone 3“ der Telekom erhalten.