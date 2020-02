Sicherheitskamera Arlo Pro 3 mit HomeKit kompatibel

Mit der Arlo Pro 3 ist nun auch die neueste Sicherheitskamera der Netgear-Tochter Arlo mit HomeKit kompatibel. Wie der Hersteller mitteilt, wird für die Funktion der Arlo SmartHub in Version VMB4540 vorausgesetzt. Unterstützung für Versionen des SmartHub sowie andere Arlo-Basisstationen soll in Zukunft folgen.

Um HomeKit mit der Arlo Pro 3 zu verwenden, muss die Firmware von Kamera und SmartHub auf dem neuste Stand sein. Der Arlo-Support erklärt hier ausführlich, wie vorhandene Updates installiert werden.

Arlo bietet bereits für seine älteren Pro-Kameras sowie für die Arlo Ultra HomeKit-Unterstützung an. Die Unterstützung von HomeKit Secure Video und die damit verbundene Integration in iCloud ist – so hat sich der Hersteller zumindest vergangen Herbst geäußert – allerdings nicht geplant.

Hilfe bei der Einrichtung eurer Arlo-Kameras mit HomeKit findet ihr hier: