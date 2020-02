Mac-Software: Commander One bei Setapp und neues BundleHunt-Paket

Die Mac-Software-Flatrate Setapp kann mit Commander One einen erwähnenswerten Neuzugang verzeichnen. Setapp-Kunden können den Dateimanager jetzt im Rahmen ihres Abonnements nutzen.

Commander One erfreut sich als Dateimanager mit Zwei-Spalten-Ansicht großer Beliebtheit. In der Basisversion ist die App im Mac App Store kostenlos erhältlich, für den vollen Funktionsumfang, darunter insbesondere die Nutzungsmöglichkeit als FTP-Client und die Anbindung an verschiedene Cloud-Speicher-Anbieter, werden regulär allerdings rund 30 Euro fällig. Die Setup-Version stellt diese Funktionen vollumfänglich bereit.

Setapp haben wir vor geraumer Zeit schon ausführlicher vorgestellt. Mittlerweile hat man hier zum Jahrespreis von knapp 130 Dollar Zugriff auf mehr als 150 Mac-Anwendungen, die Liste aller über Setapp verfügbaren Programme findet ihr hier.

BundleHunt startet „2020 New macOS Bundle“

BundleHunt ist derweil mit dem 2020 New macOS Bundle am Start. Hier werden mehr als 40 mit macOS Catalina kompatible Programme teils deutlich im Preis reduziert angeboten. Die Auswahl ist vielfältig, allerdings finden sich in der Programmliste auch etliche sehr spezielle und auch weniger interessante Programme.

Wenn ihr dennoch einen Blick darauf werfen wollt – das Ganze läuft wie gewohnt ab: Ihr bezahlt einmalig 5 Euro „Eintritt“ und könnt dann die einzelnen Programme zu Aktionspreisen ab 50 Cent hinzufügen.