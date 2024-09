Meross kündigt Smarthome-Thermometer mit Uhr und Display an

Meross bereitet den Verkaufsstart seines HomeKit-Multisensors MS130HHK vor. Das neue Smarthome-Zubehör lässt sich bereits bei Amazon vorbestellen. Ein konkretes Lieferdatum ist allerdings noch nicht verfügbar, bei den genannten drei bis sieben Monaten handelt es sich um einen Platzhaltertext, mit der Markteinführung ist im November zu rechnen.

Besonders interessant wird das neue Meross-Zubehör durch die Kombination verschiedener Sensoren, deren Messwerte zudem auch direkt auf dem Display des Geräts angezeigt werden. Neben den der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit informiert das Gerät auch über die aktuelle Taupunkttemperatur und den Sättigungsdampfdruck. Das Display fungiert zudem als Digitaluhr, dementsprechend kann man die aktuellen Messdaten auch unabhängig von einer App-Anbindung ablesen.

Bei Integration in die Meross-App stehen neben der Möglichkeit zum entfernten Abruf der Messdaten auch verschiedene Automatisierungsoptionen zur Verfügung, beispielsweise das Steuern von Luftentfeuchtern oder Ventilatoren abhängig von den aktuell gemessenen Werten.

Hub für Einbindung in Smarthome-Systeme erforderlich

Für eine Onlineanbindung und die Integration in verschiedene Smarthome-Systeme wird allerdings ein Meross-Hub zwingend vorausgesetzt. Der HomeKit-WiFi-Hub MSH300HK von Meross wird vom Hersteller separat angeboten, ist allerdings auch bereits im Lieferumfang verschiedener Smarthome-Produkte des Herstellers enthalten.

Meross wird darüber hinaus mit dem neuen WLAN-Hub MSH450 in Kürze auch einen mit Matter kompatiblen Smarthome-Hub in den Handel bringen, mit dessen Hilfe sich Produkte wie der neue Multi-Sensor in Apple HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings und weitere mit Matter kompatible Systeme integrieren lässt.

Funktionsumfang vom genutzten System abhängig

Zu beachten ist hier allerdings, dass der Funktionsumfang bei einer Einbindung direkt in HomeKit oder auch über Matter stets vom zugrunde liegenden Protokoll abhängig und in der Regel begrenzt ist. Den vollen Leistungsumfang inklusive Zugriff auf historische Sensor-Messwerte erhält man nur über die App des Herstellers.

Als Kaufpreis für den neuen Sensor werden im Rahmen der Vorbestellung 26,99 Euro genannt.