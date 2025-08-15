ifun.de — Apple News seit 2001. 44 259 Artikel

Verwaltet und startet Kurzbefehle

Short Run bringt Kurzbefehle und Ordnung in die Mac-Menüleiste
Artikel auf Mastodon teilen.
3 Kommentare 3

Mit der neuen Mac-App Short Run lassen sich Apples Kurzbefehle direkt aus der Menüleiste starten. Entwickler Sindre Sorhus ist ifun.de-Lesern bereits durch eine Vielzahl kleiner und nützlicher Mac-Apps bekannt. Er beschreibt Short Run als Ergänzung zur bestehenden Kurzbefehle-Integration von macOS, die eine flexiblere Organisation und schnelleren Zugriff ermöglichen soll.

Screenshot

Kontextabhängige Anzeige

Short Run könne beliebige Kurzbefehle aus der Apple-Kurzbefehle-App übernehmen, ohne dass diese neu erstellt werden müssen. Nutzer könnten die Reihenfolge selbst festlegen sowie Sammlungen in Abschnitte oder Untermenüs gliedern. Auf Wunsch erscheinen bestimmte Kurzbefehle nur, wenn eine definierte Anwendung aktiv ist. So könnten etwa Entwicklungsbefehle nur in Xcode oder medienspezifische Befehle nur in Final Cut Pro eingeblendet werden.

Screenshot

Die App bietet außerdem die Möglichkeit, das Menü mit einer frei wählbaren Tastenkombination zu öffnen und per Pfeiltasten zu navigieren. Dies solle einen schnelleren Zugriff erlauben als das Anklicken einzelner Einträge. Im Vergleich zur systemeigenen Kurzbefehle-Anzeige hebt der Entwickler die aufgeräumtere Darstellung, die automatische Schließung des Menüs nach Ausführung eines Befehls sowie die Anpassung des Menüleistensymbols hervor.

Lokale Verarbeitung und macOS-Integration

Short Run arbeitet laut Angaben des Entwicklers ausschließlich lokal. Die App besitzt keine Internetberechtigungen und kann daher nicht auf Online-Dienste zugreifen. Sie startet auf Wunsch automatisch mit macOS und lässt sich optisch an den eigenen Stil anpassen.

Screenshot

Eine Suchfunktion ist nicht vorgesehen. Für das Auffinden einzelner Kurzbefehle verweist der Entwickler auf das erweiterte Spotlight-Angebot unter macOS 26 oder alternative Tools wie Raycast oder Alfred.

Short Run wird im Mac App Store für 2 Euro zum Kauf angeboten.

Laden im App Store
‎Short Run
‎Short Run
Entwickler: Sindre Sorhus
Preis: 2,00 €
Laden

15. Aug. 2025 um 06:46 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Vestehe ich nicht. Statt drücken eines Short-Cuts, auf das Programm und dann mit der Maus den Befehl anklicken?

  • Mit iOS 26 geht das ja nativ ohne zusätzlicher App, etwas spät dran würde ich sagen…

  • HutchinsonHatch

    Hat jemand noch das Problem das die Kurzbefehle App immer wieder einfriert wenn man einen Befehl oder Automation bearbeitet?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44259 Artikel in den vergangenen 8697 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven