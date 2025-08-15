Short Run bringt Kurzbefehle und Ordnung in die Mac-Menüleiste

Mit der neuen Mac-App Short Run lassen sich Apples Kurzbefehle direkt aus der Menüleiste starten. Entwickler Sindre Sorhus ist ifun.de-Lesern bereits durch eine Vielzahl kleiner und nützlicher Mac-Apps bekannt. Er beschreibt Short Run als Ergänzung zur bestehenden Kurzbefehle-Integration von macOS, die eine flexiblere Organisation und schnelleren Zugriff ermöglichen soll.

Kontextabhängige Anzeige

Short Run könne beliebige Kurzbefehle aus der Apple-Kurzbefehle-App übernehmen, ohne dass diese neu erstellt werden müssen. Nutzer könnten die Reihenfolge selbst festlegen sowie Sammlungen in Abschnitte oder Untermenüs gliedern. Auf Wunsch erscheinen bestimmte Kurzbefehle nur, wenn eine definierte Anwendung aktiv ist. So könnten etwa Entwicklungsbefehle nur in Xcode oder medienspezifische Befehle nur in Final Cut Pro eingeblendet werden.

Die App bietet außerdem die Möglichkeit, das Menü mit einer frei wählbaren Tastenkombination zu öffnen und per Pfeiltasten zu navigieren. Dies solle einen schnelleren Zugriff erlauben als das Anklicken einzelner Einträge. Im Vergleich zur systemeigenen Kurzbefehle-Anzeige hebt der Entwickler die aufgeräumtere Darstellung, die automatische Schließung des Menüs nach Ausführung eines Befehls sowie die Anpassung des Menüleistensymbols hervor.

Lokale Verarbeitung und macOS-Integration

Short Run arbeitet laut Angaben des Entwicklers ausschließlich lokal. Die App besitzt keine Internetberechtigungen und kann daher nicht auf Online-Dienste zugreifen. Sie startet auf Wunsch automatisch mit macOS und lässt sich optisch an den eigenen Stil anpassen.

Eine Suchfunktion ist nicht vorgesehen. Für das Auffinden einzelner Kurzbefehle verweist der Entwickler auf das erweiterte Spotlight-Angebot unter macOS 26 oder alternative Tools wie Raycast oder Alfred.

Short Run wird im Mac App Store für 2 Euro zum Kauf angeboten.