ShiftCase unterstützt beim Einfügen falsch formatierter Texte

ShiftCase ist ein kleines Helferlein für Mac-Nutzer, die regelmäßig mit gelieferten Texten hantieren müssen, die falsch oder für ihre Zwecke ungünstig formatiert sind. Die App kann diese Formatierungen entfernen, vor allem aber lassen sich damit auch Probleme mit der Großschreibung schnell und einfach lösen.

ShiftCase sitzt in der Menüleiste und stellt dort automatisch den Inhalt der Zwischenablage zur Weiterverarbeitung bereit. Die vier unter dem Textfenster angebotenen Tasten ermöglichen es, nicht nur Formatierungen wie etwa Fettschrift zu entfernen, sondern auch Einfluss auf die Schreibweise zu nehmen. In der Regel dürfte hier die Taste „Sentence Case“ die beste Wahl sein, alternativ dazu kann man aber auch alle Buchstaben auf Klein- oder Großschreibung stellen oder jeweils die ersten Buchstaben der Worte groß stellen.

Zu 100 Prozent optimal ist die von ShiftCase gebotene Unterstützung allerdings nicht, da hier stets die englische Schreibweise als Maßstab gilt. Hat man jedoch einen längeren Satz oder gar einen ganzen Absatz in Großbuchstaben, so korrigiert man hier anschließend nur die Anfangsbuchstaben der Hauptwörter deutlich schneller, als ihn komplett neu Einzutippen.

ShiftCase ist kostenlos erhältlich und hat eben sein erstes Update nach fünf Jahren mit Kompatibilität- und Stabilitätsverbesserungen erhalten.

macOS-Standardbefehl hilft oft schon weiter

Wenn es tatsächlich nur darum geht, die Formatierung aus einem kopierten Text zu entfernen oder dergleichen, seid ihr allerdings mit den ab Werk in macOS verfügbaren Tastenkombinationen besser bedient. Die Standardbefehle für das Kopieren und Einfügen lassen sich nämlich noch um das Kürzel Option-Umschalt-Befehl-V erweitern.

Diese Tastenkombination nennt sich „Stil einfügen und anpassen“ und sorgt dafür, dass sich die Formatierung des eingefügten Textes daran orientiert wo die Einfügemarke platziert wird. Ist das Wort davor in Standardschrift geschrieben, so wird auch der komplette eingefügte Text in der gleichen Art eingesetzt.

Eventuelle fett geschriebene Textstellen oder dergleichen werden dabei verworfen. Umgekehrt werden aber auch Auszeichnungen des Textes vor der Einfügemarke übernommen und so beispielsweise auch der komplette Text in der Farbe des vorangegangenen Textes einfügt.