Shift+7: Für genaue Pfad-Angaben im Finder

Was viele Anwender nicht wissen: Eine ähnliche Direktwahl von Verzeichnissen bieten auch Öffnen- und Speichern-Dialoge in macOS 12 an. Sobald ihr mit einer zu sichernden Datei den „Speichern Unter“-Dialog erreicht könnt ihr hier das Tastenkürzel Shift+7, also den klassischen Slash (/) eingeben, um statt der Maus-Auswahl wieder das Schnelleingabe-Fenster offeriert zu bekommen.

