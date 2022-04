MacBook Pro 2021 erstmals im Apple Refurb Store erhältlich

Apple bietet im hauseigenen Refurb Store Geräte an, bei denen es sich in der Regel um Rückläufer oder Ausstellungsstücke handelt. Apple zufolge sind diese in der Regel von Neugeräten nicht zu unterscheiden. Falls bei der Aufbereitung für den Verkauf Eingriffe nötig sind, werden nur Originalteile verbaut und Apple gibt auf den Kauf dann auch dieselbe einjährige Garantie wie bei neuen Produkten. Unlängst erst hat Apple damit begonnen, hier auch verschiedene iPhone-Modelle vergünstigt anzubieten.

Das im vergangenen Jahr vorgestellte neue MacBook Pro ist erstmals auch im Apple Refurb Store erhältlich. Aktuell bietet Apple das mit den Pro- und Max-Varianten des M1-Prozessors ausgestattete Gerät in verschiedenen Konfigurationen und sowohl mit 14 als auch 16 Zoll Bildschirmgröße an. Der Preisnachlass beträgt dabei je nach Ausführung zwischen 230 und 390 Euro.

Insert

You are going to send email to