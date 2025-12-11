Shazam zeigt populäre Liedstellen an

Apple hat den Leistungsumfang seiner Musikerkennungs-App Shazam erweitert. Dort wird jetzt auch angezeigt, welche Stellen im Song die Nutzer am meisten dazu animieren, über Shazam weitere Informationen dazu abzurufen. Die Neuerung nennt sich „Popular Segments“ und kann als Indikator dafür genommen werden, welche Passagen das Musikstück für Nutzer am interessantesten machen.

In der Einzelansicht eines Songs visualisiert eine Grafik, zu welchen Zeitpunkten innerhalb der vergangenen sieben Tage besonders viele Erkennungsanfragen gestellt wurden. Ergänzend dazu wird angegeben, in welchem Zeitbereich die meisten Anfragen gesendet wurden. In unserem Beispiel haben sich nach 40 Sekunden Spielzeit auffällig viele Nutzer dazu entschlossen, Shazam nach dem Titel des Songs beziehungsweise der Band zu fragen.

Die Möglichkeit, diese Angaben zu liefern, darf man auch als Beispiel dafür sehen, welche Informationen sich mithilfe solcher Angebote zusammentragen lassen. Solche Angaben dürften besonders für die Musikindustrie und die Künstler selbst interessant sein. Die darüber hinaus hier verfügbaren Details stehen standardmäßig über Shazam zum Abruf bereit und können bei der generellen Einordnung unterstützen.

Wieder 2 Monate Apple Music als Testangebot

Shazam ist eng an Apples Musikdienst geknüpft und bietet bei einer Verlinkung weitere Optionen wie beispielsweise den direkten Zugriff auf korrespondierende Musikvideos. Achtet in diesem Zusammenhang darauf, dass man bei der Verwendung von Shazam aktuell wieder zwei kostenlose Monate Apple Music angeboten bekommt. Wer den Musikdienst nicht bereits abonniert hat, kann hier wieder sein Glück versuchen. Nach einer längeren Pause kommt man zum Teil auch dann in den Genuss der kostenlosen Probephase, wenn man bereits in der Vergangenheit von vergleichbaren Angeboten profitiert hat.