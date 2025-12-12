E-Books bei Amazon ab Januar teils ohne DRM zum Download

Ab dem 20. Januar 2026 sollen Nutzer, die E-Books bei Amazon gekauft haben, die Möglichkeit erhalten, diese ohne Kopierschutz als EPUB- oder PDF-Version herunterzuladen. Amazon weist auf seinen Hilfeseiten für Verlage und unabhängige Buchanbieter, das System „Kindle Direct Publishing“ nutzen, auf diese Neuerung hin.

Die Neuerung betrifft ausschließlich Bücher, bei denen die Autorinnen und Autoren ausdrücklich auf DRM verzichten. Während sich durch den Kopierschutz (DRM) von Amazon geschützte Bücher ausschließlich auf Kindle-Geräten beziehungsweise in der Kindle-App nutzen lassen, kann man DRM-freie Bücher als EPUB- oder PDF-Dateien herunterladen und anschließend auch auf Geräten oder in Apps verwenden, die nicht von Amazon stammen.

Amazon kommt damit insbesondere Forderungen von Autoren und Verlagen nach. Diese können nun auf einfache bestimmen, ob ihre Bücher ausschließlich auf Kindle-Geräten genutzt oder ohne Kopierschutz angeboten und dementsprechend frei verwendet werden können. Bisher wurden alle bei Amazon verkauften E-Books grundsätzlich mit DRM ausgeliefert.

DRM-Downloads eben erst abgeschafft

Die Ankündigung spiegelt zumindest von daher ein Umdenken bei Amazon wider, dass Verlage und Autoren nun in Verbindung mit der DRM-Entscheidung auch darüber verfügen können, dass die Käufer ihre Bücher herunterladen und offline abspeichern können. Amazon hatte über lange Jahre hinweg eine Möglichkeit zum Herunterladen der mit einem Kopierschutz versehenen Bücher angeboten, diese Funktion jedoch im Februar entfernt.

Natürlich bleibt abzuwarten, ob und in welchem Umfang die neue Option von den Verlagen und Autoren angenommen wird. Bei Verfügbarkeit sollen Amazon-Kunden die von ihnen gekauften DRM-freien Bücher über die Seite „Meine Inhalte und Geräte“ herunterladen können. Wohlgemerkt handelt es sich hierbei nur um tatsächlich per Kauf erworbene Bücher. Über Angebote wie die Flatrate „Kindle Unlimited“ bezogene E-Books sind hiervon ausgenommen.