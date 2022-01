Shazam Chrome-Erweiterung erkennt im Browser gespielte Songs

Shazam ist im Jahr 2008 als eine der ersten für das iPhone erhältlichen Apps von Drittanbietern gestartet und hat seither einen grandiosen Höhenflug hingelegt. 2018 wurde das Angebot von Apple übernommen, was unter anderem auch zu einer erweiterten Integration in iOS geführt hat. Shazam steht auf vielerlei Plattformen zur Verfügung und seit vergangenem Jahr kann die Musikerkennung per Mikrofon auch direkt aus dem Webbrowser heraus gestartet werden.

Anders als man mit Blick auf die Ursprünge von Shazam zunächst meinen könnte, lauscht Shazam für Chrome nicht auf die in der Umgebung gespielte Musik, sondern erkennt ausschließlich die Musikwiedergabe im aktiven Tab. Die Erweiterung soll dabei unterstützen, in beispielsweise auf YouTube oder Twitch wiedergegebene Videos oder einen Soundcloud-Mix eingebundene Songs zu erkennen.

Apple baut die Präsenz von Shazam stetig aus. Mittlerweile steht der Musikerkennungsdienst auch als Chrome-Erweiterung zur Verfügung. Die Ergänzung für den Google-Webbrowser befindet sich noch in einem vergleichsweise frühen Stadium und wurde eben in Version 0.1.3 veröffentlicht.

