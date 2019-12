„Shadow of the Tomb Raider“ im Mac App Store erhältlich

Das Adventure-Spiel „Shadow of the Tomb Raider“ ist jetzt auch im Mac App Store erhältlich. Die Mac-Version des Spiels an sich gibt es bereits seit vergangenem Monat direkt bei den Entwicklern. Auf die Verfügbarkeit im Mac App Store dürften dennoch viele Nutzer gewartet haben, geht dies doch mit der Möglichkeit einher, den mit 59,99 Euro angesetzten Kaufpreis durch den Einsatz günstig erworbener iTunes-Karten zu drücken.

In „Shadow of the Tomb Raider“ will Lara Croft den Mord an ihrem Vater rächen und löst durch unüberlegtes Handeln eine Apokalypse aus. Die Entwickler beschreiben den letzten Teil der Trilogie um die Ursprünge von Tomb Raider dann auch als das bislang düsterste Abenteuer in der mittlerweile 24 Jahre alten Spielereihe.

Hauptprotagonistin Lara befindet sich nicht nur auf ihrem Rachefeldzug um den Mord an ihrem Vater zu sühnen, sondern löst nebenbei durch eine übereifrige Handlung auch noch die Apokalypse und damit den Untergang der Welt aus. Eine packend erzählte Geschichte, atemberaubende Grafik und das Versprechen der Entwickler einen größeren Fokus auf Rätsel und Kletterpassagen als in den beiden Vorgängern zu legen machen Lust auf mehr.

Das unten eingebettete Video lässt euch einen gut fünf Minuten langen Einblick auf das Spielerlebnis werfen. Behaltet vor dem Kauf allerdings unbedingt die von den Entwicklern genannten Systemvoraussetzungen im Blick. Der Download selbst wird im Mac App Store mit 38,5 GB Größe angegeben.