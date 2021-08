Sensors: Mac-App liest Sensordaten von M1-Prozessoren aus

Die nur drei Megabyte kleine Sensors-App übernimmt genau diesen Job und zeigt alle M1-Kenndaten in einer übersichtlichen Anordnung an, die so viele Werte ausspuckt, dass ein zusätzliches Suchfeld den Direktzugriff auf ausgewählte Sensoren ermöglicht.

Die Open-Source-Anwendung Sensors richtet sich an Mac-Nutzer, die bereits einen der neuen Rechner mit Apples M1-Prozessoren nutzen. Diese stellen ab Werk zahlreiche Sensordaten zur Verfügung, die Entwickler in Echtzeit abfragen und grafisch visualisieren können.

Insert

You are going to send email to