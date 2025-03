Send to Kindle: Amazon verschärft Regeln für E-Mail-Versand

Ab dem 1. April 2025 gelten beim Amazon-Dienst „Send to Kindle“ neue Anforderungen. Wie Amazon mitteilt, sollen aus Sicherheitsgründen künftig nur noch vollständige E-Mail-Adressen in der Liste der erlaubten Absender akzeptiert werden. Die bislang mögliche Angabe von Platzhaltern wie „@beispiel.de“ oder unvollständigen E-Mail-Adressen werde dann nicht mehr unterstützt.

Anwender, die derzeit noch solche unvollständigen Einträge verwenden, müssten ihre Einstellungen entsprechend anpassen. Andernfalls könne es nach dem Stichtag zu Problemen beim Empfang von Dokumenten auf dem Kindle kommen. Amazon zufolge sollen unvollständige oder nicht mehr genehmigte Absender-Adressen nach Inkrafttreten der neuen Regelung abgelehnt werden. Die betroffenen Nutzer würden in diesen Fällen per E-Mail über den fehlgeschlagenen Zustellversuch informiert.

Änderungen betreffen E-Mail-Versand

Die neuen Vorgaben gelten ausschließlich für den Versand von Dateien per E-Mail über den Dienst Send to Kindle. Andere Übertragungswege, etwa über die Kindle-App oder Cloud-Dienste, seien von der Änderung nicht betroffen. Um weiterhin E-Mails empfangen zu können, müssten Anwender ihre Liste genehmigter Absender anpassen. Die Einstellung findet sich dort im Bereich: Meine Inhalte und Geräte > Einstellungen > Persönliche Dokumente-Einstellungen.

Laut Amazon dient die Umstellung dem Schutz der Nutzerdaten. Nur Adressen, die explizit freigegeben wurden, sollen künftig in der Lage sein, persönliche Dokumente auf Kindle-Geräte oder in die Kindle-Bibliothek zu senden. Allerdings durfte die Änderung auch Unternehmen vor Herausforderungen stellen, die bislang auf unterschiedliche E-Mails zum Versenden von Dokumenten zurückgegriffen haben. Die Wochenzeitung Zeit etwa legte ihren Abonnenten bislang ans Herz, lediglich den Platzhalter „@zeit.de“ in den „Send to Kindle“-Einstellungen anzugeben.

Download-Option entfernt

Bereits Ende Februar hatte Amazon Änderungen am Umgang mit Kindle-Inhalten angekündigt. Zum 26. Februar 2025 entfiel die Möglichkeit, Kindle-Bücher per USB-Download auf Lesegeräte zu übertragen. Stattdessen sollen E-Books künftig ausschließlich per WLAN auf Kindle-Geräte gelangen. Die Option „Herunterladen und Übertragen per USB“ wurde von Amazon ersatzlos gestrichen.

Die Maßnahme stieß in sozialen Netzwerken auf deutliche Kritik. Nutzer bemängelten insbesondere den Verlust der Kontrolle über erworbene Inhalte und die zunehmende Bindung an Amazons Infrastruktur.