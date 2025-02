Amazon entfernt USB-Download-Funktion für Kindle-Bücher

Amazon wird zum 26. Februar 2025 die Option entfernen, Kindle-Bücher per Download und anschließendem USB-Transfer auf kompatible Kindle-Geräte zu übertragen. Dies geht aus einer Meldung hervor, die einigen Nutzern beim Download aktueller Bücher angezeigt wurde.

Herunterladen und Übertragen per USB: Bald nicht mehr möglich

Künftig sollen E-Books nur noch über eine WLAN-Verbindung auf Kindle-Geräte geladen werden können. Das Feature „Herunterladen und Übertragen per USB“ wird ersatzlos gestrichen.

Ankündigung stößt auf Kritik

In sozialen Netzen äußern viele Nutzer Kritik an dieser Entscheidung. Besonders betont wird der Verlust der Kontrolle über gekaufte Bücher. Da Amazon-Kunden die Inhalte nicht mehr direkt auf einem Rechner speichern und übertragen können, werde eine unabhängige Archivierung erschwert. Einige Nutzer geben an, dass sie ihre gesamte digitale Bibliothek lokal gespeichert haben, um unabhängig von Amazons Servern zu sein. Mit der Abschaffung der USB-Transfermöglichkeit entfalle diese Option.

Neben der Einschränkung der Kontrolle über erworbene Inhalte werfen Nutzer auch Datenschutzfragen auf. Ohne die USB-Übertragung sei es kaum noch möglich, ein Kindle-Gerät komplett offline zu nutzen. Amazon könne so detaillierte Informationen über das Leseverhalten erfassen, beispielsweise welche Seiten wie lange gelesen werden oder welche Passagen markiert werden.

Der Warnhinweis der deutschen Nutzern eingeblendet wird

Auch die Bindung an das Amazon-Ökosystem wird kritisiert. Einige Nutzer vermuten, dass die Abschaffung des USB-Transfers verhindern soll, dass DRM-Schutzmaßnahmen umgangen und Bücher auf anderen E-Readern genutzt werden. Damit werde die Plattform weiter geschlossen, was Nutzern den Wechsel zu anderen Geräten erschwere.

Besonders betroffen sind Kindle-Fans, die unterwegs oder an Orten ohne stabile WLAN-Verbindung auf ihre Bücher zugreifen wollen. Die Änderung könnte für diese Anwender-Gruppe erhebliche Einschränkungen bedeuten.

Globale Anwendung unklar

Unklar ist derzeit, ob die neue Regelung schrittweise eingeführt wird oder global zur Anwendung kommt. Noch haben nicht alle Nutzer entsprechende Meldungen von Amazon erhalten, was darauf hindeuten könnte, dass die Umstellung in verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt.