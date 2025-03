Insta360: Alle drei Action-Cams mit seltenen Hardware-Aktionen

Pünktlich zum Frühlingsbeginn hat Insta360 mehrere eigene Hardware-Angebote an den Start gebracht, die sich mit den bevorstehenden Frühlingsangebot von Amazon überschneiden – sicher kein Zufall.

Noch bis einschließlich 1. April 2025 senkt der Action-Cam-Spezialist die Preise auf nahezu sein gesamtes Produktsortiment – darunter die neuen 360°-Modelle der X4-Serie, klassische Action-Kameras mit Apple-Watch-Anbindung sowie Zubehör und Gimbals. Teils auf amazon.de, teils im eigenen Online-Shop.

Mit Blick auf die bevorstehende Outdoor-Saison, Reisen und kreative Video-Projekte möchte Insta360 eigenen Angaben zufolge vor allem Content Creator, Sportbegeisterte und Urlauber ansprechen. Die Kameras sollen sich dank kompakter Bauweise, KI-gestützter Bearbeitung und robuster Verarbeitung besonders für den flexiblen Einsatz unterwegs eignen.

360-Grad-Kamera mit 8K-Videos

Die größte Preisersparnis im High-End-Segment bietet das aktuelle Flaggschiff, die Insta360 X4. Die Kamera nimmt 360°-Videos mit einer Auflösung von bis zu 8K auf, liefert laut Hersteller durchgängig stabilisierte Bilder und kann auch als klassische Weitwinkel-Action-Cam genutzt werden. Dank wasser- und stoßfester Bauweise sowie einer Laufzeit von bis zu 135 Minuten ist sie für den Einsatz in Bewegung konzipiert. Die X4 ist derzeit für 476,99 Euro erhältlich – 84 Euro unter dem regulären Preis.

GO 3S und Ace Pro ebenfalls reduziert

Auch die handliche Insta360 GO 3S ist Teil der Aktion. Sie wiegt nur 39 Gramm, bietet 4K-Auflösung und lässt sich magnetisch an Kleidung oder Helmen befestigen. Die Kombination mit dem sogenannten Action Pod verlängert die Laufzeit auf bis zu 140 Minuten. Die GO 3S kostet derzeit 365,99 Euro – dies entspricht einem Rabatt von rund 60 Euro.

Die ebenfalls rabattierte Ace Pro 2 richtet sich an Nutzer mit höheren Ansprüchen an Bildqualität und Funktionsumfang. Ausgestattet mit einem 1/1,3-Zoll-Sensor, Leica-Optik und zwei spezialisierten Chips zur Bildverarbeitung, unterstützt sie auch Aufnahmen bei schwachem Licht. Der Angebotspreis liegt bei 425,99 Euro.

Die Angebote auf einen Blick: