Selbst im Einsatz: Akku-Etikettendrucker Nelko P21 erstmals für 13 Euro

Den kompakten Etikettendrucker Nelko P21 haben wir im Rahmen der ersten Preisaktion vor zwei Monaten spontan gekauft und seitdem selbst im Einsatz. Der kleine Etikettendrucker hat sich seitdem als praktisches Werkzeug für die Beschriftung von Alltagsgegenständen erwiesen und kann ohne Abstriche empfohlen werden.

Vor allem im Rahmen laufender Sonderaktionen wie der aktuellen, die den Verkaufspreis des weißen Modells über einen 50-Prozent-Coupon auf der Produktseite auf nur noch 12,75 Euro drückt. Dafür gibt es das Gerät mit integriertem Akku und Bluetooth-Konnektivität dann frei Haus – inklusive einer Etikettenrolle.

Etikettendrucker Nelko P21 ausprobiert: Top Leistungsumfang fürs Geld

Der Nelko P21 ist mit seinen Maßen von 7,5 x 13 x 2,5 Zentimetern sehr hosentaschenfreundlich und lässt sich dank der Handschlaufe auch mit vollen Händen leicht transportieren. Das Gerät verfügt über eine USB-C-Buchse zum Laden des Akkus, einen Ein/Aus-Schalter und einen manuellen Cutter zum Abtrennen der Etiketten.

Die mitgelieferte Rolle enthält selbstklebende Einzeletiketten im Format 15 x 40 Millimeter. Ersatzrollen mit knapp 180 Etiketten kosten 10 Euro. Dreierpacks mit verschiedenfarbigem Papier sind für 14,99 Euro erhältlich. Wer es auf maximal günstige Druck anlegt greift zu Etiketten von No-Name-Anbietern, die um die 500 Etiketten für um die 14 Euro anbieten.

Druck per App und Bluetooth

Wir haben den Drucker bislang ausschließlich in Kombination mit der iPhone-App des Herstellers eingesetzt, erste Rezensenten berichten jedoch auch von guten Erfahrungen beim direkten Betrieb an Macs mit Apples M-Prozessoren. Auf beiden Geräten-Typen kommt die iOS-App des Anbieters zum Einsatz, die sich per Bluetooth mit dem Drucker verbindet und die Erstellung verschiedenster Etiketten, von einfachen Textaufklebern bis hin zu QR- und Barcodes, ermöglicht. Die App bietet eine Vielzahl von Vorlagen und die Möglichkeit, eigene Designs zu erstellen.

Der Nelko P21 arbeitet mit einer Auflösung von 203 DPI, was für die Beschriftung von Tupperdosen und Werkzeugkästen vollkommen ausreichend ist. Die Druckqualität ist für reine Text-Etiketten in Ordnung. Die Etiketten, die per Thermotransfer-Verfahren beschriftet werden, sind dabei vor allem für den Einsatz in Innenbereichen und trockenen Umgebungen geeignet.