TP-Link KE100: Günstiges Heizkörper-Thermostat mit Matter-Support

Ein Leser macht uns auf das mittlerweile mit Matter kompatible Heizkörperthermostat TP-Link KE100 aufmerksam. Mit einem Einzelpreis von inzwischen nur noch 24,65 Euro bei Amazon dürfte es sich hier um das günstigste mit Apple Home kompatible Heizkörperthermostat handeln.

Zu beachten ist allerdings, dass für die Anbindung an Apple Home der TP-Link-Hub HE100 benötigt wird. Dieser kann bis zu 32 mit Matter kompatible Geräte von TP-Link verbinden und ist ebenfalls vergleichsweise günstig zu haben. Im Starter-Set bezahlt man für den Hub zusammen mit einem Heizkörperthermostat lediglich 32 Euro. Beim Marktstart hat TP-Link diese Kombination noch für 99 Euro angeboten.

Integriertes LED-Display

Wir haben selbst noch keine Erfahrung mit diesem Set gemacht, wollen uns die Lösung angesichts ihres attraktiven Preises aber noch genauer anschauen. Das Gerät macht alles, was wir von einem Smarthome-Heizkörperthermostat erwarten, und sieht dabei mit seiner in den Handknauf integrierten Leuchtanzeige auch noch ganz gut aus. Über den Drehgriff kann man die Temperatur auch jederzeit manuell regeln. Die beiden integrierten AA-Batterien halten laut Hersteller problemlos eine komplette Heizsaison.

Wie alle von den unterschiedlichen Herstellern angebotenen Heizkörperthermostate ist das TP-Link KE100 mit den meisten Ventilen kompatibel. Detaillierte Angaben hierzu finden sich ebenso wie Handbücher und Installationsanleitungen hier beim Hersteller.

Mit Tür-/Fenstersensoren koppelbar

Der Kasa-Hub von TP-Link stellt die Verbindung zum Heimnetz und mit Matter kompatiblen Smarthome-Plattformen über WLAN her. Optional kann man damit zusätzlich auch die einzeln für 14,90 Euro erhältlichen Tür-/Fenstersensoren Tapo T110 kombinieren. Auf dieser Basis können die Heizkörper dann automatisch abgestellt werden, sobald ein mit den Sensoren ausgestattetes Fenster oder eine Balkontür geöffnet wird. TP-Link bietet auch die Möglichkeit an, die Heizung auf Basis von Geofencing zu steuern. Dies sollte auf Basis der Matter-Integration allerdings auch über Apple Home möglich sein.