Hub-Anbindung an Apple Home & Co.
TP-Link KE100: Günstiges Heizkörper-Thermostat mit Matter-Support
Ein Leser macht uns auf das mittlerweile mit Matter kompatible Heizkörperthermostat TP-Link KE100 aufmerksam. Mit einem Einzelpreis von inzwischen nur noch 24,65 Euro bei Amazon dürfte es sich hier um das günstigste mit Apple Home kompatible Heizkörperthermostat handeln.
Zu beachten ist allerdings, dass für die Anbindung an Apple Home der TP-Link-Hub HE100 benötigt wird. Dieser kann bis zu 32 mit Matter kompatible Geräte von TP-Link verbinden und ist ebenfalls vergleichsweise günstig zu haben. Im Starter-Set bezahlt man für den Hub zusammen mit einem Heizkörperthermostat lediglich 32 Euro. Beim Marktstart hat TP-Link diese Kombination noch für 99 Euro angeboten.
Integriertes LED-Display
Wir haben selbst noch keine Erfahrung mit diesem Set gemacht, wollen uns die Lösung angesichts ihres attraktiven Preises aber noch genauer anschauen. Das Gerät macht alles, was wir von einem Smarthome-Heizkörperthermostat erwarten, und sieht dabei mit seiner in den Handknauf integrierten Leuchtanzeige auch noch ganz gut aus. Über den Drehgriff kann man die Temperatur auch jederzeit manuell regeln. Die beiden integrierten AA-Batterien halten laut Hersteller problemlos eine komplette Heizsaison.
Wie alle von den unterschiedlichen Herstellern angebotenen Heizkörperthermostate ist das TP-Link KE100 mit den meisten Ventilen kompatibel. Detaillierte Angaben hierzu finden sich ebenso wie Handbücher und Installationsanleitungen hier beim Hersteller.
Mit Tür-/Fenstersensoren koppelbar
Der Kasa-Hub von TP-Link stellt die Verbindung zum Heimnetz und mit Matter kompatiblen Smarthome-Plattformen über WLAN her. Optional kann man damit zusätzlich auch die einzeln für 14,90 Euro erhältlichen Tür-/Fenstersensoren Tapo T110 kombinieren. Auf dieser Basis können die Heizkörper dann automatisch abgestellt werden, sobald ein mit den Sensoren ausgestattetes Fenster oder eine Balkontür geöffnet wird. TP-Link bietet auch die Möglichkeit an, die Heizung auf Basis von Geofencing zu steuern. Dies sollte auf Basis der Matter-Integration allerdings auch über Apple Home möglich sein.
Aso kann nur der Hub Matter?
Gute Frage, der ich mich anschließen würde.
Den Hub brauchst du bei dem System ja sowieso. In den Einstellungen kannst du ihn dann in Matter einbinden (Beta)
Wär auch meine Frage gewesen…
Laut Specs auf der Website arbeitet der Thermostat selber mit 868 MHz. Sieht also ganz danach aus, dass die Funkverbindung zwischen Thermostat und Hub proprietär ist und nur das Hub dann Matter spricht mit anderen SmartHome Systemen.
Da muss man leider echt aufpassen, weil viele Hersteller nur ihren Hub Matter zertifizieren lassen, aber nicht die Endgeräte.
das war eben die Frage, wenn die Teile Matter können, reicht doch ein Apple TV
Ja. So ein Apple TV ist aber auch sehr begrenzt in der Reichweite. Ich musste eben erst nen zusätzlichen Hub dazu nehmen weil einige Räume öfter mal abwesend waren….
Her Anbieter verlangt seinen eigenen Hub. Ich hab jetzt schon drei an der Wand hängen, die alle Strom haben wollen. Gibts keinen Hub, der mit allen herstellerübergreifend arbeitet?
Ich glaube die einzigen Heizkörper-Thermostate, die nativ und ohne Hub Matter (over Thread) unterstützen sind Eve, Tado X und das neue von Aqara oder? Ich habe Tado X und verwalte es komplett unabhängig von der Tado App rein nur über Home Assistant. Das funktioniert auch sehr gut. Das einzige was Tado nicht unterstützt über Matter sind OTA Updates und eine Akkuanzeige, aber damit kann man leben.
Also natürlich braucht man mindestens einen Border Router für Thread, aber den haben viele mittlerweile eh im Haus. Ich verwende dafür den neuen Home Assistant ZBT-2 Stick, da meine anderen Router nur wireless verbunden sind (HomePods und Apple TV), ich aber eine kabelgebundene Variante möchte.