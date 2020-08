Search Key: Safari-Erweiterung erstellt Suchvorlagen

Wie viele Mac-Anwender trauerte auch der Entwickler Eddie Cameron der Safari-Erweiterung Omnikey hinterher, die das Erstellen eigener Suchvorlagen für Safari ermöglichte. Mit Omnikey konnten sich Webseiten direkt durchsuchen lassen, ohne diese erst anzusteuern und dort das Suchfeld bemühen zu müssen.

Ein Beispiel: Statt amazon.de aufzurufen und hier „klett kabelbinder“ in die Suchbox zu tippen, konnten Omnikey-Nutzer schlicht „amazon klett kabelbinder“ in die Safari-Adressleiste eingeben und landeten dann direkt in der Ergebnis-Übersicht der Amazon-Suche.

Omnikey übersetze die Eingabe schlicht in eine Such-URL – im Fall von Amazon etwa amazon.de/s?k=klett+kabelbinder – und steuerte diese dann an.

Mit Apples Umstellung der Funktionsweise der unterstützten Safari-Plugins, verabschiedete sich Omnikey jedoch (wie viele andere Erweiterungen auch) in die ewigen Jagdgründe.

Freeware-App Search Key

Nun schickt sich Search Key, das Erbe von Omnikey anzutreten und bietet eine ähnliche simple Oberfläche für die Erstellung eigener Suchvorlagen an. Hier lassen sich ja nach Lust und Laune Vorlagen bestimmen, die den Schnellzugriff auf häufig angesteuerte Suchen ermöglichen.

Wer hier entsprechende Inspirationen sucht, kann den von der Datenschutz-Suchmaschine Duck Duck Go etablierten etablierten Bangs einen Besuch abstatten. Bangs funktionieren auf der Webseite von Duck Duck Go wie die Eingangs beschriebenen Suchvorlagen, mit dem Unterschied, dass die Bangs von einem Ausrufezeichen angeführt werden. !w durchsucht hier etwa die Wikipedia. !Yelp das Empfehlungsportal und !twitter den gleichnamigen Kurznachrichten-Dienst.

Macke in Mac App Store Version

Search Key lässt sich auf dem Code-Portal GitHub oder direkt aus dem Mac App Store laden. Bei der Mac-App Store-Version sind wir in einen Fehler gelaufen, den wir dem Entwickler bereits gemeldet haben. Hier arbeitete Search Key nur bei geöffneter App verlässlich. Wir gehen von einer schnellen Fehlerbehebung aus.