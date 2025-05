ScrollSnap: Freies Screenshot-Tool für lange Inhalte

Mit ScrollSnap steht Mac-Nutzern eine neue Anwendung zur Verfügung, die das Erstellen von Scroll-Screenshots ermöglicht. Die Open-Source-App wurde in Swift entwickelt und nutzt Apples AppKit sowie ScreenCaptureKit.

Der Aufnahmebereich lässt sich nach Belieben anpassen, skalieren und bewegen.

Screenshot-Tool für lange Inhalte

Zielgruppe sind Anwender, die häufiger längere Inhalte – etwa Webseiten oder Dokumente – als Bilddatei sichern möchten. Im Fokus steht eine bildschirmüberlagernde Benutzeroberfläche, die eine präzise Steuerung der Aufnahmebereiche erlaubt.

Nach dem Start der Anwendung erscheint ein Auswahlrahmen, dessen Größe sich per Maus verändern und frei auf dem Bildschirm platzieren lässt. Ein integriertes Menü erlaubt das Starten der Aufnahme, das Zurücksetzen der Position oder das Abbrechen des Vorgangs. Während der Aufnahme erstellt die App fortlaufend Bildschirmaufnahmen und fügt diese automatisch zu einem durchgehenden Bild zusammen.

Demo-Video: So sieht ScrollSnap im Live-Einsatz aus

Speicherziele und Bedienlogik

Nach Abschluss des Screenshots erscheint eine Miniaturansicht des erstellten Bildes. Diese kann per Drag-and-drop an andere Programme übergeben, per Rechtsklick gespeichert oder direkt gelöscht werden.

Je nach Nutzerpräferenz lassen sich die Aufnahmen automatisch auf dem Schreibtisch, im Dokumente- oder Download-Ordner, in der Zwischenablage oder in der Vorschau-App ablegen. Über die App-Einstellungen, die mit „Cmd + ,“ erreichbar sind, können Auswahlbereich und Menüposition bei Bedarf zurückgesetzt werden.

ScrollSnap wird aktuell in zwei Varianten angeboten: Als kostenloser Download via GitHub oder in einer kostenpflichtigen 4-Euro-Version im Mac App Store. Der in Istanbul ansässige Entwickler Berker Güngör hebt hervor, dass sämtliche Verarbeitungen lokal auf dem Gerät erfolgen – eine Internetverbindung ist nicht notwendig.

Besonders hilfreich könnte ScrollSnap in Situationen sein, in denen herkömmliche Bildschirmfotos an ihre Grenzen stoßen – etwa beim Festhalten ganzer Chatverläufe, langer Webartikel oder komplexer Tabellen. Auch für Dokumentationszwecke, Supportanfragen oder Präsentationen bietet das Tool eine zeitsparende Möglichkeit, umfassende Bildschirminhalte in einem durchgehenden Bild zu sichern.