Fire TV Omni QLED ausprobiert: Nur zum Aktionspreis ein Tipp

Amazon bietet seine neue Fire TV Omni QLED-Serie seit wenigen Wochen auch in Deutschland an. Ein helleres 4K-QLED-Display und deutlich mehr lokale Dimming-Zonen sowie die Unterstützung von Dolby Vision und HDR10+ sollen für ein besseres Bild sorgen. Zudem haben die Geräte einen leistungsfähigeren Prozessor spendiert bekommen.

Die Fernseher haben Fire TV als Basis für Streaming-Anwendungen fest integriert und können über Wi-Fi 6 oder Ethernet ans Internet angebunden werden. Daneben stehen Empfangsteile für Kabel- und Satelliten-TV sowie ein Anschluss für HDMI eARC 2.1 und drei HDMI-2.0-Buchsen zur Verfügung.

Die von Amazon verbaute Omnisense-Technologie erlaubt es, dass bei Nichtbenutzung Fotos oder Kunstwerke auf dem Bildschirm angezeigt werden, sobald Personen im Raum erkannt werden.

Der reguläre Preis ist zu hoch

So viel zu den grundlegenden technischen Spezifikationen, damit verbunden müssen wir aber auch gleich auf den Preis der Geräte zu sprechen kommen. Die Fire TV Omni QLED-Serie ist mit 50, 55, 65 und 75 Zoll Bildschirmgröße erhältlich und kostet zwischen 700 und 1450 Euro. Zugleich bekommt man die allgemein höherwertigen und mit einem besseren Display ausgestattete Omni-Mini-LED-Serie jedoch teils deutlich günstiger.

Konkret kostet das von uns ausprobierte 65-Zoll-Modell regulär und auch aktuell 1.149,99 Euro, während die Mini-LED-Variante derzeit von 1.299,99 Euro auf 899,99 Euro reduziert ist. Diese Diskrepanz steht in keinem Verhältnis und wir würden bei einem Kauf auf jeden Fall auf die nächste Preisreduzierung warten. Die kommt ja vielleicht schon in wenigen Tagen mit den Frühlingsangeboten von Amazon. Zur Markteinführung gab es das neue 65-Modell für rund 750 Euro, was das Gerät dann wiederum ohne Frage wert ist.

Lokales Dimming für besseren Kontraste

Der Fire TV Omni QLED verfügt über ein leicht mattiertes Display, das Spiegelungen deutlich reduziert. Die Anzahl der lokalen Dimmzonen hängt von der Bildschirmgröße ab. Das kleinste Modell ist hier allerdings raus. Bei 55 Zoll sind 120 Zonen, bei 65 Zoll 154 Zonen und bei 75 Zoll 208 Zonen aktiv. Mithilfe dieser Technologie lassen sich die flächig hinter dem Panel verteilten LEDs in Gruppen beleuchten oder deaktivieren, was für bessere Kontraste und Schwarzwerte sorgt.

Mit einem OLED-Panel können die Amazon-Geräte zwar nicht konkurrieren, die Darstellung ist alles in allem aber sehr ordentlich. In jedem Fall lohnt es sich, wenn man sich mit den unterschiedlichen Bildeinstellungen befasst und hier je nach Inhalt auch mal den Modus wechselt. Neben der Standardeinstellungen gibt es verschiedene Film- und auch einen Sportmodus. Bild- und Systemeinstellungen lassen sich schnell aufrufen, indem man die Home-Taste der Fernbedienung länger gedrückt hält.

Integrierte Alexa-Funktion optional

Apropos Fernbedienung: Amazon liefert hier die etwas billig wirkende Fire-TV-Fernbedienung mit. Darüber lässt sich auch die Sprachsteuerung des TV-Geräts nutzen. Unabhängig davon können die Geräte auch wie ein Echo-Lautsprecher verwendet werden, beispielsweise zur Smarthome-Steuerung oder zum Abruf von Informationen. Das zugehörige Mikrofon lässt sich mit einem in der Unterseite des Geräts versteckten Hardwareschalter deaktivieren.

Die Geräte der Fire TV Omni QLED-Serie sind auch mit Apple Home und AirPlay kompatibel. Beide Funktionen lassen sich über die Einstellungen aktivieren. Anschließend kann man direkt von Apple-Geräten Inhalte auf den Bildschirm streamen oder den Fernseher mithilfe von Siri oder Apple-Home-Automationen steuern.

Generell reagiert der Fernseher im Zusammenspiel mit der Fernbedienung in allen Bereichen ausreichend flott. Per Sprachbefehl kann es hier und da auch einen Tick länger dauern, beispielsweise wenn man mit „Wechsle zu“ von Fire TV auf einen der Eingänge wechselt.

Die Fire-TV-Oberfläche lässt sich ebenfalls flüssig bedienen, nervt aber leider wie auf anderen Geräten von Amazon auch mit in das Menü integrierten Werbebannern. Anwender, die viel Live-TV schauen oder andere Eingabequellen nutzen tun gut daran, in den Einstellungen festzulegen, dass nach dem Einschalten nicht jedes Mal die Startseite sondern die zuletzt genutzte Quelle angezeigt wird.

Ambient-Funktion als digitaler Bilderrahmen

Bei Nichtbenutzung bieten die Omni-TVs von Amazon die Möglichkeit, sich in einen übergroßen digitalen Bilderrahmen zu verwandeln. Man kann hier beispielsweise auf Amazon Photos gespeicherte Bilder anzeigen oder aus vorgegebenen Motivsammlungen mit Kunstreproduktionen oder Fotos wählen. Teils bietet Amazon auch interaktive Motive an, die auch auf die Position einer Person im Raum reagieren. Je nach Aufstellort kann der Effekt durchaus überzeugen und wirkt wie ein großes Bild an der Wand (unser Bild oben). Die Anzeige lässt sich um Widgets wie Wetter und Uhrzeit ergänzen.

Integrierte Sensoren erkennen, ob sich eine Person im Raum befindet und aktivieren die Ambient-Funktion der Geräte nur dann. Die Ambient-Funktion ist optional. Wenn genutzt, müsst ihr während der Anzeige mit einem Stromverbrauch von 50 bis 70 Watt rechnen. Die Helligkeit wird dabei automatisch an die Beleuchtung im Raum angepasst und das Bild ist auch bei vollem Tageslicht kräftig und brillant.

Audioqualität mit Luft nach oben

Das integrierte Audiosystem würden wir als nichts Besonderes, aber okay bezeichnen. Uns fehlt es etwas an Volumen und im Bassbereich. Die Lautsprecher strahlen wie bei vielen Flachbild-TVs nach unten und hinten ab, was wir schon bei anderen Geräten nicht so prickelnd fanden und daher grundsätzlich eine Soundbar mit dem Fernseher verwenden.

Mit der über HDMI verbundenen Soundbar von Sonos tritt bei der Lautstärkesteuerung eine nervige Verzögerung auf. Änderungen werden stets erst mit einer Verzögerung von etwa zwei Sekunden umgesetzt. Dies ist bei direkter Ausgabe über die TV-Lautsprecher nicht der Fall und einen Grund dafür haben wir bislang nicht gefunden. Die Audiowiedergabe selbst ist synchron.

Wartet auf das nächste Angebot

Unterm Strich bekommt man mit dem Fire TV Omni QLED einen soliden Fernseher, der für viele Nutzer absolut ausreichend ist, solange man, wie bereits eingangs gesagt, nicht den offiziellen Preis bezahlt, sondern auf ein Angebot wartet. Für Anwendungen wie Gaming dürfte der Bildschirm mit seiner Wiederholrate von 60 Hz nur bedingt geeignet sein, wenngleich man über die Fire-TV-Oberfläche auch auf Amazon Luna zugreifen kann. Uns gefällt das Gerät vor allem auch dank seiner Ambient-Funktionen sehr gut. Die schwarze Scheibe im Wohnzimmer gehört damit der Vergangenheit an.