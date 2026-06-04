Ein Heimtrainer, der seinen Strom selbst erzeugt und mit Apple Health und Trainingsplattformen wie Zwift kompatibel ist? Der Fitnessgerätehersteller Merach hat mit dem neuen S29R2 ein solches Indoor-Bike im Programm.

Die für das Display und die verbaute Elektronik benötigte Energie wird laut Hersteller direkt während des Trainings erzeugt. Ein integrierter Generator wandelt die Tretbewegung in Strom um. Das Versprechen lautet, dass bereits die erste Tretbewegung das Fahrrad zum Leben erweckt. Für alle Fälle findet sich im unteren Bereich des Rahmens aber noch ein USB-C-Anschluss versteckt, über den man das Gerät bei Bedarf zusätzlich versorgen kann.

Flexibel aufstellbar

Dieses Konzept sorgt auf jeden Fall für große Flexibilität. So lässt sich das Fahrrad nicht nur beliebig in der Wohnung platzieren, sondern auch mal eben auf den Balkon oder nach draußen mitnehmen. Dank integrierter Transportrollen sollte sich das Fahrrad vergleichsweise einfach bewegen lassen.

Eine Tablet-Halterung ist über dem Display integriert

Das S29R2 verfügt über ein LCD-Display, das Trainingsdaten wie Zeit, Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke, Kalorienverbrauch und die aktuelle Widerstandsstufe anzeigt.

16 Widerstandsstufen und automatische Trainingsprogramme

Für ein möglichst gleichmäßiges Fahrgefühl setzt Merach auf ein Schwungrad mit einem Gewicht von zehn Kilogramm. Die Widerstandsregelung erfolgt elektronisch. Nutzer können den Widerstand entweder über Tasten am Display verändern oder auf voreingestellte Trainingsprogramme zurückgreifen. Insgesamt stehen 16 Widerstandsstufen sowie sieben automatische Trainingsprogramme zur Verfügung. In diesen Programmen passt sich der Widerstand selbstständig an den Trainingsverlauf an. Auch die Simulation von Steigungen und Gefälle auf virtuellen Trainingsstrecken wird unterstützt.

Anbindung an Zwift und Apple Health

Das Indoor-Bike lässt sich über Bluetooth mit der App des Herstellers verbinden. Diese bietet eine Auswahl von virtuellen Strecken kostenlos an. Zusätzliche Inhalte werden per Abo angeboten. Darüber hinaus unterstützt das Gerät die Anbindung an Fitnessplattformen wie Zwift und Kinomap und lässt sich mit Apple Health synchronisieren.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Merach S29R2 liegt bei 659,99 Euro. Aktuell bietet der Hersteller das Gerät für 599,99 Euro an.