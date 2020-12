Scrap Paper: Hervorragende Notiz-App für die Menüleiste

Mit Scrap Paper wollen wir einen Lesertipp aus dem Bereich „Notizapps für die Menüleiste“ an euch weiterreichen. Die kostenlose Anwendung stellt nicht nur nur einen schnell erreichbaren Zettel für kurze Notizen bereit, sondern kann damit verbunden auch mit hilfreichen Funktionen und Einstellungen punkten.

Scrap Paper wird standardmäßig über den Klick auf das zugehörige Symbol in der Menüleiste geöffnet. Alternativ könnt ihr hierfür in den Einstellungen der App aber auch ein eigenes Tastenkürzel vergeben. Der Notizzettel selbst ist ein schlichtes Textdokument, das sich wenn gewünscht auch als Text-Datei speichern oder direkt an andere Programme wie Mail, Nachrichten oder Notizen schicken lässt.

Der Entwickler merkt an, dass die App keinesfalls mit vollwertigen Texteditoren konkurrieren will, sondern als Sammelstelle für schnelle und in der Regel auch kurzfristige Notizen dienen soll. Dennoch bietet Scrap Paper auch die Möglichkeit zur Synchronisierung über iCloud und damit verbunden nicht nur den Abgleich mit anderen Macs eines Benutzers, sondern auch mit der ebenfalls erhältlichen iOS-Version an.

Wer die Scrap Paper verwendet, sollte auch einen Blick in die Einstellungen der App werfen. Hier lässt sich Aussehen und Verhalten hilfreich anpassen. Neben der Wahl von Text- und Hintergrundfarbe ist auch das Festlegen der in den Notizen verwendeten Schriftart möglich. Zudem kann man anweisen, dass das Scrap-Paper-Fenster stets über allen anderen Fenstern schwebt und so dauerhaft im Vordergrund bleibt. Eine weitere Einstellung erlaubt es, Scrap Paper auch in allen macOS-Spaces sowie im Zusammenhang mit der Verwendung von Vollbild-Apps einzublenden.

Scrap Paper wird kostenlos über den Mac App Store angeboten. Die ebenfalls erhältliche, für iPhone und iPad optimierte iOS-Version findet sich hier im App Store für iOS.

Scrap Paper im Mac App Store:

Scrap Paper im iOS App Store: