Google Deutschland veröffentlicht Jahresrückblick 2020

Google hat seinen Jahresrückblick 2020 veröffentlicht und es wird niemand überraschen, dass die Coronavirus-Pandemie nicht nur das Alltagsgeschehen im vergangenen Jahr, sondern auch die Suchanfragen im Internet massive beeinflusst hat. „Coronavirus“ ist in der Folge der meist genutzte Suchbegriff 2020, gefolgt von der „US Wahl“ und der Frage nach dem „Wetter morgen“.

Letzteres darf man als Überraschung verbuchen, war „Wetter morgen“ in den Vorjahren zwar oftmals unter den meistgesuchten Themen, niemals jedoch direkt in der Topliste platziert. Die Suche nach dem Wetter hat im Vergleich zum Vorjahr prozentual einen enormen Aufstieg hingelegt.

1. Coronavirus

2. US Wahl

3. Wetter morgen

4. Wirecard

5. Biontech Aktie

6. Kobe Bryant

7. iPhone 12

8. Disney plus

9. PS5

10. Joe Biden

Bemerkenswert ist übrigens auch die Platzierung von „iPhone 12“ auf dem siebten Rang der Suchbegriffe des Jahres 2020 in Deutschland. Es ist keinesfalls üblich, dass sich das aktuelle iPhone-Modell in der allgemeinen Google-Jahresliste blicken lässt.

Das außergewöhnliche Geschehen im Jahr 2020 hat dazu geführt, dass Google erstmals eine eigene Sonderkategorie für ein aktuelles Thema veröffentlicht. Die vielen verschiedenen Suchanfragen rund um das Coronavirus spiegeln sich in den folgenden Charts wider.

1. Coronavirus

2. Corona Deutschland

3. Corona aktuell

4. RKI

5. Coronavirus Tipps

6. Corona Symptome

7. Coronavirus NRW

8. Coronavirus Berlin

9. Corona app

10. Corona Italien

In weiteren Ranglisten listet Google die in diesem Jahr häufigsten Suchanfragen zu Themen wie „Persönlichkeiten“, „Abschiede“, „Schlagzeilen“, „Serien“ und „Wo“, „Wann“ oder „Warum-Fragen“. Die Fragestellung nach dem „Warum“ nimmt in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert ein und wird auch im Google-Video „Year in Search 2020“ aufgegriffen.

Unter den zehn meistgesuchten Persönlichkeiten befindet sich nicht Donald Trump, sondern lediglich seine Frau auf Rang 10. Den ersten Platz belegt hier der neue US-Präsident Joe Biden. Beim Thema „Abschiede“ folgt in Deutschland Karl Dall direkt auf den erstplatzierten Basketballspieler Kobe Bryant.