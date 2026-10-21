In eigener Sache: Pause ab 16 Uhr
Schwere PHP-Sicherheitslücken: Wir schalten uns kurz aus
Heute müssen wir euch in eigener Sache über eine ungewöhnliche Maßnahme informieren: Sowohl ifun.de als auch iphone-ticker.de werden am heutigen Mittwoch ab 16 Uhr vorübergehend nicht mehr erreichbar sein. Hintergrund sind zwei schwerwiegende PHP-Sicherheitslücken, von denen auch unsere Server betroffen sind. Unser Hoster hat sich angesichts der aktuellen Bedrohungslage für eine vorsorgliche Abschaltung entschieden. Wir ziehen also kurz den Stecker, bevor es jemand anderes für uns tut.
Unsere App informiert euch per Push
Die vom europäischen IT-Sicherheitsdienst CERT-EU dokumentierten Schwachstellen tragen die Kennungen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619. Beide erreichen auf der zehnstufigen CVSS-Skala einen Wert von 9,2 und gelten damit als kritisch. Angreifer könnten darüber aus der Ferne eigenen Programmcode auf betroffenen Servern ausführen, möglicherweise sogar ohne vorherige Anmeldung.
Wer unsere App auf dem iPhone installiert hat, bekommt übrigens eine Push-Nachricht von uns, sobald es weitergeht. Und falls ihr uns die kleine Zwangspause mit einer freundlichen Bewertung im App Store versüßen möchtet, freuen wir uns natürlich auch darüber.
BSI rechnet mit schnellen Angriffen
Das Ausmaß der möglichen Betroffenheit ist erheblich. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sämtliche PHP-Versionen ab PHP 5 anfällig sein. Die Sicherheitslücken betreffen damit potenziell zahlreiche Webangebote weltweit.
Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt ausdrücklich vor der Gefahr. BSI-Vizepräsident Thomas Caspers hält großflächige Angriffe bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung der Sicherheitsupdates für wahrscheinlich. Angreifer könnten die Korrekturen mithilfe KI-gestützter Werkzeuge analysieren und daraus Angriffsmethoden entwickeln.
Das PHP-Sicherheitsteam hat bereits gestern angekündigt, heute um 16 Uhr deutscher Zeit entsprechende Updates bereitzustellen. Das BSI fordert Betreiber auf, diese unverzüglich einzuspielen und die Absicherung zu überprüfen.
Vorsorgliche Abschaltung unserer Webseiten
Da unsere Angebote bereits im regulären Betrieb erheblichen Angriffen ausgesetzt sind, möchte unser Hoster kein zusätzliches Risiko eingehen. Beide Webseiten werden daher ab 16 Uhr vorübergehend offline genommen und erst nach dem Einspielen der Sicherheitsupdates wieder freigegeben. Eine derart weitreichende Vorsichtsmaßnahme mussten wir bislang noch nicht ergreifen.
Wir bedauern die Einschränkungen sehr und versuchen, euch so schnell wie möglich wieder mit Nachrichten zu versorgen. Sollte uns während der Unterbrechung etwas Wichtiges entgehen, reichen wir die entsprechenden Meldungen selbstverständlich nach. Der Nachrichtenbetrieb macht schließlich keine Pause, nur weil unsere Server eine einlegen müssen.
Mit der Situation stehen wir keineswegs allein da. Zahlreiche andere Webseitenbetreiber müssen sich ebenfalls kurzfristig um ihre Installationen kümmern. Wir drücken allen Betroffenen die Daumen, dass die Aktualisierungen möglichst reibungslos über die Bühne gehen.
Entwickler: Unbekannt
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Wir drücken die Daumen…
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Toi toi :)
Dann bis später
Ich drücke die Daumen, dass das Patching ohne Probleme abläuft. Viel Erfolg.
Danke für die Info.
was mache ich nur mit der gewonnenen (Frei-)Zeit?
Das sind doch bloß Kinder, die gegen reiche Apple-User demonstrieren wollen.
Bitte erst informieren und dann posten.
Ich finde seinen Kommentar amüsant, ich denke so war er auch gemeint.
Ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn dieser Witz. Das halbe Internet ist betroffen durch die Lücke.
Hat zwar absolut nichts mit dem Thema zu tun … aber ok
In guter Gesellschaft mit vielen Behördenservern …
So sieht’s aus. Unsere Behörde ist ebenfalls sicherheitshalber vom Netz gegangen. Patch wurde erfolgreich installiert, alles wieder chic.
Warum wartet mein Kommentar, den ich quasi direkt bei Erscheinen des Artikels geschrieben habe noch auf die Freigabe während andere Kommentare die Stunden nach meinem geschrieben wurden schon sichtbar sind?
Das frage ich mich manchmal auch. Ich denke, manche Nachrichten werden zufällig oder aufgrund bestimmter Schlüsselwörter erst in die Moderation gegeben. Vielleicht wird ein einmal auffälliger Account auch nochmals genauer geprüft.
Habe das auch bei jedem Kommentar. Sehr nervig leider.
Ich liebe ifun und lese seit 2011 oder so mit, dass man aber mit den ganzen AI Tools nicht auch mal die Kommentare angeht ist mir ein Rätsel. Auch Benachrichtigungen bei Antworten etc.
Ehrlich? Was ein Theater ehrlich. Bei uns gab es sowas nicht. Wieso auch?
Dieses Thema ist einfach mehr Wind machen um nichts …/
Dann gebe dein Wissen doch einfach an die ganzen Experten weiter, die vor den Exploits warnen und die Schwachstellen hoch kritisch einstufen. Anscheinend bist der einzig wahre PHP5 Experte.
Eine Lücke, mit der man im Prinzip auf jedem Server, auf dem PHP installiert ist, Code ohne jede Zugangsberechtigung ausführen kann, ist „mehr Wind um nichts“? Wow. Selten eine so verfehlte Einschätzung gesehen. Respekt an die Leute, die trotz des „Winds“ gestern und heute stundenlang Server untersucht und gepatcht haben (gehöre dazu) und dafür gesorgt haben, dass der Wind kein Tornado geworden ist, der alles ausradiert.
Kurz in der Pause auf React oder Angular wechseln und neu launchen :D Ich wünsche euch natürlich eine reibungslose Migration.