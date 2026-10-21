Schwere PHP-Sicherheitslücken: Wir schalten uns kurz aus

Heute müssen wir euch in eigener Sache über eine ungewöhnliche Maßnahme informieren: Sowohl ifun.de als auch iphone-ticker.de werden am heutigen Mittwoch ab 16 Uhr vorübergehend nicht mehr erreichbar sein. Hintergrund sind zwei schwerwiegende PHP-Sicherheitslücken, von denen auch unsere Server betroffen sind. Unser Hoster hat sich angesichts der aktuellen Bedrohungslage für eine vorsorgliche Abschaltung entschieden. Wir ziehen also kurz den Stecker, bevor es jemand anderes für uns tut.

Unsere App informiert euch per Push

Die vom europäischen IT-Sicherheitsdienst CERT-EU dokumentierten Schwachstellen tragen die Kennungen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619. Beide erreichen auf der zehnstufigen CVSS-Skala einen Wert von 9,2 und gelten damit als kritisch. Angreifer könnten darüber aus der Ferne eigenen Programmcode auf betroffenen Servern ausführen, möglicherweise sogar ohne vorherige Anmeldung.

Wer unsere App auf dem iPhone installiert hat, bekommt übrigens eine Push-Nachricht von uns, sobald es weitergeht. Und falls ihr uns die kleine Zwangspause mit einer freundlichen Bewertung im App Store versüßen möchtet, freuen wir uns natürlich auch darüber.

BSI rechnet mit schnellen Angriffen

Das Ausmaß der möglichen Betroffenheit ist erheblich. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sämtliche PHP-Versionen ab PHP 5 anfällig sein. Die Sicherheitslücken betreffen damit potenziell zahlreiche Webangebote weltweit.

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt ausdrücklich vor der Gefahr. BSI-Vizepräsident Thomas Caspers hält großflächige Angriffe bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung der Sicherheitsupdates für wahrscheinlich. Angreifer könnten die Korrekturen mithilfe KI-gestützter Werkzeuge analysieren und daraus Angriffsmethoden entwickeln.

Das PHP-Sicherheitsteam hat bereits gestern angekündigt, heute um 16 Uhr deutscher Zeit entsprechende Updates bereitzustellen. Das BSI fordert Betreiber auf, diese unverzüglich einzuspielen und die Absicherung zu überprüfen.

Vorsorgliche Abschaltung unserer Webseiten

Da unsere Angebote bereits im regulären Betrieb erheblichen Angriffen ausgesetzt sind, möchte unser Hoster kein zusätzliches Risiko eingehen. Beide Webseiten werden daher ab 16 Uhr vorübergehend offline genommen und erst nach dem Einspielen der Sicherheitsupdates wieder freigegeben. Eine derart weitreichende Vorsichtsmaßnahme mussten wir bislang noch nicht ergreifen.

Wir bedauern die Einschränkungen sehr und versuchen, euch so schnell wie möglich wieder mit Nachrichten zu versorgen. Sollte uns während der Unterbrechung etwas Wichtiges entgehen, reichen wir die entsprechenden Meldungen selbstverständlich nach. Der Nachrichtenbetrieb macht schließlich keine Pause, nur weil unsere Server eine einlegen müssen.

Mit der Situation stehen wir keineswegs allein da. Zahlreiche andere Webseitenbetreiber müssen sich ebenfalls kurzfristig um ihre Installationen kümmern. Wir drücken allen Betroffenen die Daumen, dass die Aktualisierungen möglichst reibungslos über die Bühne gehen.