Made by Sound: Apple Music bekommt einen neuen Look

Apple Music bekommt einen neuen Markenauftritt. Unter dem Leitgedanken „made by sound“ verbindet Apple eine neue Klangmarke mit einem überarbeiteten Logo und einer darauf abgestimmten Bildsprache. Für die musikalische Gestaltung arbeitet der Konzern mit dem Produzenten Fred again.. und dessen Partner NEST Acoustics zusammen. Eine nette Besonderheit: Die neuen Grafikelemente sind nicht nicht am Rechner entstanden, sondern wurden aus echten Schallwellen abgeleitet.

Ein begleitendes Making-of-Video zeigt, wie aufwendig die Umsetzung ausfällt. Das Team hat die eigens komponierte Tonfolge in ihre Bestandteile zerlegt und die Schwingungen anschließend auf eine Flüssigkeit übertragen. Die dabei entstehenden Bewegungen bilden die Grundlage des visuellen Erscheinungsbildes.

Mineralöl bringt die Musik in Bewegung

Für die Aufnahmen kam ein sogenannter Transducer zum Einsatz. Dieser wandelt elektrische Audiosignale in mechanische Schwingungen um und versetzt ein flaches Bad mit Mineralöl in Bewegung. Je nach abgespielter Frequenz entstehen unterschiedliche Wellenmuster, die dann aufgezeichnet wurden.

Lichtbrechungen und Spiegelungen in der Flüssigkeit liefern anschließend das Material für die neuen Animationen. Deren gläserne Optik greift Apples Liquid-Glass-Design auf. Auch das überarbeitete Musiknoten-Symbol orientiert sich an den fotografierten Bewegungen. Der neue Schriftzug kombiniert das Apple-Logo mit einer angepassten Variante der Systemschrift SF Pro und setzt auf kräftige Kleinbuchstaben.

Apple zeigt erneut die Arbeit hinter den Effekten

Mit dem begleitenden Film setzt Apple eine inzwischen bekannte Vorgehensweise fort. Schon beim neuen Erscheinungsbild von Apple TV entstand die Logoanimation mithilfe realer Lichtinstallationen. Auch das Launch-Video des MacBook Neo kombinierte handgefertigte Kulissen und praktische Effekte mit digitaler Nachbearbeitung.

Die Making-of-Filme wirken dabei zunehmend wie ein Gegenentwurf zur allgegenwärtigen KI-Bildproduktion. Apple demonstriert, dass hinter den visuellen Effekten weiterhin Menschen, physische Aufbauten und aufwendige Dreharbeiten stecken. Computer kommen zwar bei der Nachbearbeitung zum Einsatz, erzeugen das Ausgangsmaterial aber nicht allein.

Erste Elemente des neuen Apple-Music-Auftritts waren bereits Ende September im Umfeld der Londoner Apple Music Hall zu sehen. Ab dieser Woche soll das Design schrittweise bei Eigenproduktionen, Veranstaltungen und weiteren Angeboten des Musikdienstes auftauchen, der erst im Juli seine Abogebühren erhöht hat.