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Handheld 2027, Konsole erst 2028?

Xbox-Zukunft: Neue Hardware, Exklusivspiele und Verkaufsgerüchte
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Bei Microsoft stehen offenbar größere Veränderungen bevor. Ein Bericht des Wirtschaftsmagazins Fortune liefert neue Einblicke in die Pläne von Xbox-Chefin Asha Sharma. Neben einer überarbeiteten Game-Pass-Strategie und mehr Exklusivspielen soll vor allem eine neue Gerätefamilie die Marke wieder stärken. Allerdings könnte die nächste Xbox-Konsole ausgesprochen teuer werden. Gleichzeitig wird intern offenbar sogar über eine mögliche Ausgliederung der gesamten Xbox-Sparte diskutiert.

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Handheld 2027, neue Xbox 2028

Den Anfang könnte bereits Ende 2027 ein neuer Xbox-Handheld machen. Die eigentliche Nachfolgekonsole mit dem Codenamen Project Helix soll dagegen erst zum Weihnachtsgeschäft 2028 erscheinen. Ob Microsoft den Handheld selbst entwickelt oder erneut mit einem Partner wie Asus zusammenarbeitet, ist noch offen.

Project Helix soll klassische Konsolenspiele und PC-Titel ausführen können. Zum Einsatz kommt dafür ein speziell entwickelter AMD-Prozessor. Laut Fortune rechnet Microsoft intern derzeit mit einem möglichen Verkaufspreis zwischen 1.200 und 1.800 US-Dollar. Allerdings nur, wenn der Konzern die Hardware nicht subventioniert. Ein endgültiger Preis steht noch nicht fest.

Immerhin gibt es bereits konkrete Nachrichten zur Grafiktechnik. AMD hat FSR 4.1 für die Xbox Series X und S angekündigt. Die KI-gestützte Hochskalierung soll die Bildqualität verbessern und höhere Bildraten ermöglichen. Für Project Helix ist mit FSR Diamond bereits die nächste Generation vorgesehen.

Rog Xbox Ally Mit X

Game Pass soll flexibler werden

Auch beim Spieleangebot plant Sharma Veränderungen. Der Game Pass könnte künftig stärker nach dem Baukastenprinzip funktionieren. Funktionen wie Cloud-Gaming, Mehrspieler-Modi oder bestimmte Konsolenspiele wären dann als separate Bestandteile buchbar. Gleichzeitig sollen wieder mehr Exklusivtitel erscheinen und bekannte Marken stärker gefördert werden.

Beim Einsatz künstlicher Intelligenz will Sharma pragmatischer vorgehen. KI soll vor allem konkrete Probleme lösen und Entwicklern die Arbeit erleichtern, statt um jeden Preis in Spiele eingebaut zu werden. Ein vollständiger Verzicht auf KI ist damit allerdings nicht gemeint.

Xbox Wireless Controller 2020

Steht die Xbox-Sparte zum Verkauf?

Besonders brisant sind Berichte über interne Überlegungen, Xbox langfristig aus Microsoft herauszulösen. Laut Fortune wurden in einer Präsentation verschiedene Szenarien diskutiert, darunter ein Verkauf, die Beteiligung externer Investoren oder eine eigenständige Tochtergesellschaft. Konkrete Verkaufsverhandlungen sind jedoch nicht bekannt. Microsoft-Manager Judson Althoff widerspricht entsprechenden Vermutungen ausdrücklich.

Unterdessen verschickt Microsoft in den USA offenbar ungewöhnliche E-Mails an Besitzer länger ungenutzter Xbox-Konsolen. Darin wird vorgeschlagen, die Geräte bei Best Buy einzutauschen. Für eine Xbox Series X oder S werden bis zu 375 Dollar in Aussicht gestellt.

Ob die neue Strategie Xbox wieder auf Erfolgskurs bringt, bleibt abzuwarten. Fest steht bislang nur, dass Microsoft an Project Helix arbeitet. Die genannten Termine, Preise und strukturellen Veränderungen sind dagegen noch nicht offiziell bestätigt.

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21. Okt. 2026 um 14:33 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Warte gespannt auf die Veröffentlichung vom Xbox Elite Series 3. laut leaks könnte er jederzeit vorgestellt werden.

  • Xbox sind aber auch teuer geworden.

  • Sollten die Preise Realität werden, brauchen sie die Dinger eher nicht in die Läden zu stellen. Die können sie persönlich an die einzelnen Käufer zustellen.

  • Ich finde die Xbox hat aktuell keinen Vorteil gegenüber PlayStation. Wäre schön wenn sie mal an ihrem USP arbeiten damit der Wettbewerb intensiver wird.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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