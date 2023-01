Schon ab 2025: Apple plant MacBooks mit Touchscreen

13 Jahre später scheinen die Bedenken nun vergessen zu sein. So berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg jetzt , dass Apple an der Einführung von ersten MacBooks mit Touchscreens arbeiten soll, die bereits 2025 in den Markt eingeführt werden könnten.

Die Ergonomie gebe dies allerdings nicht her. Touch-Oberflächen, so Jobs damals, wollen nicht vertikal sein. Zwar würden sich diese für überzeugende Demonstrationen eigenen, doch schon nach kurzen Einsätzen würde der Arm hier ermüden. Arbeitet man länger mit entsprechenden Geräten, hat man das Gefühl, dass einem der eigene Arm gleich abfällt.

Insert

You are going to send email to