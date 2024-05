Schon 2026? Apple soll an faltbarem MacBook arbeiten

Apple soll aktiv an einem faltbaren MacBook arbeiten, das schon 2026 in den Verkauf gehen könnte. Dies will der vor allem in Apples Lieferkette und unter Apples Zulieferern hervorragend vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo in Erfahrung gebracht haben.

Neue MacBook-Familie in zwei Jahren

Auf- und zuklappen lassen sich Apples MacBooks ja schon heute, zukünftig könnte das Display selbst jedoch über einen Faltmechanismus verfügen und damit an Geräte wie Samsungs Fold-Portfoilio erinnern.

Laut Kuo soll LG Display der exklusive Lieferant für die benötigten Panels sein. Neben einem 20,25-Zoll-Panel erwäge Apple auch die Nutzung eines 18,8-Zoll-Panels. Diese Größen entsprechen im zusammengeklappten Zustand den Abmessungen von 14–15 Zoll beziehungsweise 13–14 Zoll großen Laptops.

Die Massenproduktion der Panels soll für das vierte Quartal 2025 angesetzt sein, während die Montage des gesamten Geräts in der ersten Hälfte des Jahres 2026 beginnen könnte. Das neue MacBook soll dann mit einem Prozessor der M5-Familie ausgestattet sein.

Symbolbild: Kuo geht von Preisen auf dem Niveau der Vision Pro aus

Auf dem Preisniveau der Vision Pro

Ein zentrales Designziel Apples sei es, das Panel so faltenfrei wie möglich zu gestalten, was hohe Anforderungen an die Spezifikationen von Panel und Scharnier stelle und mit signifikanten Kosten für die beiden Bauteile einhergehen soll.

Aufgrund der hohen Kosten für das Display und das Scharnier soll das faltbare MacBook teurer als aktuelle Modelle werden. Kuo befürchtet, dass die Stückpreise bis an das Niveau der Apple Vision Pro heranreichen könnten. Diese kostet bekanntlich 3.500 US-Dollar.

Allerdings könnten sich hohe Absatzzahlen positiv auf den Verkaufspreis des faltbaren MacBooks auswirken. Derzeit geht Kuo davon aus, dass Apple im Jahr 2026 mehr als eine Million Einheiten des neuartigen MacBooks ausliefern könnte.