Schneller Audioschnitt: Mac-Freeware Ocenaudio erneuert

Die beliebte Audioschnitt-Applikation Ocenaudio hat kürzlich ein Update auf Version 3.14.0 erhalten. Die Anwendung, die sich vor allem für die schnelle und unkomplizierte Bearbeitungen Einspuriger Audiodateien eignet, ist sowohl für Apple Macs mit Intel-Prozessoren als auch für moderne Macs mit Apple-Prozessoren optimiert.

Versteht sich auf viele Ausgabeformate

Ocenaudio ist seit einiger Zeit eine beliebte Alternative zu Audacity, besonders nachdem das Audacity-Projekt in der Vergangenheit aufgrund seiner Datenverarbeitung in die Kritik geraten war. In diesem Zusammenhang übrigens ebenfalls erwähnenswert: Tenacity.

Viele Werkzeuge, visuelle Bearbeitung

Die kostenfreie Software erlaubt es, Audiodateien einzeln zu bearbeiten, Effekte und Filter anzuwenden sowie die bearbeiteten Dateien in verschiedenen Formaten zu exportieren. Auch wenn Ocenaudio nicht die Möglichkeit bietet im Mehrspur-Modus zu arbeiten, überzeugt die Anwendung durch ihre einfache Handhabung und die Vielzahl an unterstützten Zielformaten.

Mit der neuen Version 3.14.0 wurden mehrere Funktionen und Verbesserungen hinzugefügt. Besonders hervorzuheben ist die Einführung von Kommandozeilenargumenten, die es Nutzern ermöglichen, die Software noch flexibler einzusetzen. Zudem wurde ein neues, helles Design eingeführt, das die Benutzeroberfläche frischer und moderner erscheinen lässt.

Neues, helles Design verfügbar

Ein weiteres Feature ist die Einführung von Level Guides, die eine präzisere Bearbeitung der Audiodateien ermöglichen. Darüber hinaus wurden Probleme mit den VST- und Audio-Unit-Effekten behoben, und die Duplizierung von Aiff-Markern korrigiert. Neben diesen spezifischen Korrekturen gab es auch allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die die Stabilität und Zuverlässigkeit der Audio-App erhöhen sollen.

Für Anwender, die eine schnelle und einfache Lösung für gelegentliche Audioschnittprojekte suchen, bleibt Ocenaudio eine empfehlenswerte Option. Besonders praktisch ist die Zoomlevel-Sperre, die bereits in einer früheren Version eingeführt wurde. Diese Funktion verhindert versehentliche Änderungen an der Ansicht der Hüllkurve und erleichtert somit die präzise Bearbeitung.

Zum Download, bitte hier entlang.