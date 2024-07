Neu bei Netflix: Das kommt im August 2024

Netflix hat die Übersicht mit den für den kommenden Monat eingeplanten neuen Filmen und Serienstaffeln aus Eigenproduktion veröffentlicht. Als Highlights im August nennt der Video-Streaming-Dienst unter anderem den Thriller „Borderless Fog“ in dem eine Ermittlerin eine Reihe grausamer Morde an der Grenze zwischen Indonesien und Malaysia untersucht, die Buddy-Komödie „Nice Girls – Einsatz In Nizza“ und die Dokumentation „In Liebe, Mon Laferte“.



Oder um es mit Netflix selbst zu sagen: Im August bahnt sich ein stürmischer Sommer voller Beziehungsdramen, unerwarteter Action und überirdischen Konflikten an.

Eine etwas andere romantische Erfahrung macht Mark Wahlberg, als er in „The Union“ seine Highschool-Liebe Halle Berry wiedertrifft und unvermittelt in die Welt der Spionage eintauchen muss. In „KAOS“ erlebt Jeff Goldblum als Göttervater Zeus eine existenzielle Krise, während den Normalsterblichen allmählich die grundlegende Unfähigkeit der Götter des Olymps bewusst wird.

Neue Netflix-Serien im August

1. Aug.

Unstable: Season 2 Ellis drängt seinen widerstrebenden Sohn ins Rampenlicht von Dragon Industries, denn der Erfolg des Biotech-Unternehmens bedeutet neue Kolleg*innen und neue Rivalitäten.

6. Aug.

The Influencer Zahlreiche Influencer*innen in Korea wetteifern darum, wer den größten Einfluss in den sozialen Medien hat. Wer wird den Gipfel der Macht und des Status erreichen?

7. Aug.

Love Is Blind: UK Emma und Matt Willis moderieren ein Gesellschaftsexperiment, bei dem sich britische Singles verloben, bevor sie sich persönlich treffen. Wer wird letztendlich heiraten?

8. Aug.

The Umbrella Academy: Season 4 Als eine mysteriöse Vereinigung die Realität infrage zu stellen beginnt, muss die Umbrella Academy ein für alle Mal alles in Ordnung bringen.

9. Aug.

Blue Ribbon Baking Championship Auf US-State-Fairs ausgezeichnete Bäcker*innen treten zum ersten Mal in einem sagenhaften Backwettbewerb gegeneinander an. Es geht um die Ehre und 100.000 Dollar.

10. Aug.

Romance in the House Nach dem Scheitern seines Geschäfts verschwindet ein Mann für elf Jahre. Doch das Wiedersehen mit seiner Familie ist eher chaotisch, als er als ihr reicher Vermieter zurückkehrt.

15. Aug.

Emily in Paris: Season 4: Part 1 Emilys Leben in Paris mag très dramatisch sein, aber sie ist bereit für mutige Entscheidungen, um all das zu bekommen, was sie von der Stadt – und dem Mann ihrer Träume – will.

17. Aug.

Love Next Door Eine Frau, die einen Neuanfang sucht, kehrt nach Korea zurück, wo sie einen Kindheitsfreund wiedersieht. Die beiden haben jedoch eine recht turbulente gemeinsame Vergangenheit.

20. Aug.

Terror Tuesday: Extreme Inspiriert von der thailändischen Horror-Radioshow „Angkhan Khlumpong“ präsentiert diese Serie acht Geschichten, die auf echten Erlebnissen von Hörer*innen basieren.

21. Aug.

The Accident Als eine Geburtstagsparty eine tragische Wendung nimmt, erschüttert dies eine eng verbundene, wohlhabende Gemeinschaft und Familien und Freundschaften werden auseinandergerissen.

22. Aug.

Baby Fever: Season 2 Die Kinderwunschärztin Nana versucht, ihr Leben als alleinerziehende Mutter und ihr Netz aus Lügen unter einen Hut zu bringen. Doch sie wird von ihrer Vergangenheit eingeholt.

29. Aug.

KAOS Während auf dem Olymp Uneinigkeit herrscht und der allmächtige Zeus immer paranoider wird, liegt es an drei Sterblichen, die Zukunft der Menschheit neu zu gestalten.

30. Aug.

Breathless Ein leidenschaftliches Krankenhausteam rettet engagiert Leben in einem öffentlichen Krankenhaus. Doch auch Spannungen – und die Liebe – treiben den Puls nach oben.

Neue Netflix-Filme im August

01.08.24

Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt! Ein ewiger Pechvogel wetteifert mit seinem Erzfeind um das Herz eines Mädchens, als seine Klasse einen Ausflug macht, bei der eine Panne die nächste jagt.

Als ein Räuber einen Zug überfällt und alle Reisenden tötet, macht sich ein Revolverheld auf den Weg, um sich die gestohlene Beute anzueignen. Borderless Fog Eine Großstadtermittlerin untersucht eine Reihe grausamer Morde an der Grenze zwischen Indonesien und Malaysia und muss sich dabei ihrer traumatischen Vergangenheit stellen.

02.08.24

Rebel Moon – Teil 1: Director’s Cut Beeindruckend, extrem und explosiv – in Zack Snyders „Kapitel 1: Kelch des Blutes“ versammelt eine mysteriöse Außenseiterin auf einem friedlichen Mond eine Gruppe Krieger*innen.

02.08.24

Rebel Moon – Teil 2: Director’s Cut Rebellen auf einem abgelegenen Mond stellen sich einem aussichtslosen Kampf in „Kapitel 2: Fluch der Vergebung“, der eindrucksvollen, blutigen Fassung von Zack Snyders Sci-Fi-Saga.

07.08.24

Lolo and the Kid Ein Gauner und das Kind, das er bei sich aufgenommen hat, betrügen routinemäßig die Reichen. Aber ihre tiefe Bindung wird durch eine einmalige Chance auf die Probe gestellt.

09.08.24

Mission: Cross In einer Bewährungsprobe für ihre Ehe wird ein Ex-Agent in eine gefährliche Mission mit seiner Frau verstrickt, die Polizistin ist und nichts über seine Vergangenheit weiß.

12.08.24

Ali Diese Filmbiografie porträtiert die umstrittene Ring-Herrschaft der Box-Legende Muhammad Ali und das gesellschaftliche Klima zu Zeiten seines Karrierehöhepunkts.

14.08.24

Daughters Vier junge Mädchen bereiten sich auf einen Tanz mit ihren Vätern im Gefängnis vor. Dieser ist Teil eines Programms, das ein Gefängnis in Washington, D. C. für Väter anbietet.

15.08.24

Red Eye: Staffel 1

16.08.24

Night School Ein Schulabbrecher, der seinen Abschluss nachholen möchte, gerät mit seiner streitlustigen Abendschullehrerin und einem rachsüchtigen Direktor aneinander.

18.08.24

Tanz der Teufel In einer abgelegenen Hütte im Wald entfesseln fünf Unifreund*innen unwissentlich dämonische Kräfte, die von den Lebenden Besitz ergreifen und die Toten zum Leben erwecken.

20.08.24

Dora und die goldene Stadt Als ihre Eltern bei der Suche nach einer alten Stadt aus Gold verschwinden, reisen eine quirlige Teenagerin und ihre Freund*innen in den Dschungel, um sie zu retten.

21.08.24

Nice Girls – Einsatz in Nizza In dieser Buddy-Komödie wollen eine egozentrische französische Polizistin und eine deutsche Ermittlerin mit grundverschiedenen Methoden Nizza vor einer Katastrophe retten.

22.08.24

Das geheime Leben der Orang-Utans Begleiten Sie eine Mehrgenerationen-Orang-Utan-Familie bei ihren Triumphen und Mühen in der Baumkrone in diesem packenden Dokumentarfilm, erzählt von David Attenborough.

23.08.24

Incoming In ihrer ersten Woche an der Highschool steigt die Party des Jahres. Was kann schon schiefgehen, wenn sich vier Teenager in eine Nacht voller Chaos und Exzesse stürzen?

27.08.24

28.08.24

Untamed Royals Eine Gruppe wohlhabender Jugendlicher begeht Verbrechen, die sich von kleinen Diebstählen zu gefährlichen Komplotten auswachsen und chaotische Folgen haben – aber nicht für sie.

30.08.24