Schaltergehäuse für Hue Wandschalter im 3D-Druck

Mit dem 3D-Drucker-Projekt Smart Home Light Switch geben wir die Bastelempfehlung eines Lesers an euch weiter, der ein Gehäuse für den Wandschalter von Philips Hue konzipiert hat. Die Idee dahinter ist, dass diese Form des Schalters optisch in die meisten deutschen Haushalte passt und man hier deutlich günstiger wegkommt, als würde man eines der verschiedenen „Friends of Hue“-Modelle aus diesem Produktbereich kauft.

Ohne Zugriff auf einen 3D-Drucker geht hier allerdings nichts, zudem merkt der Ersteller des Projekts an, dass man für die Umsetzung etwas Ruhe benötigt, da die Platzierung der Kabel durchaus fummelig sein kann. Die für die Umsetzung benötigten Druckdateien könnt ihr euch bei MakerWorld laden.

Alternativ zu der Version mit zwei Tasten gibt es den Schalter auch mit einer einzelnen Wippe:

Bis hierhin gibt es alles noch kostenlos (bis auf das für den Druck benötigte Filament). Zusätzlich benötigt ihr natürlich auch den aktuell für 32,95 Euro erhältlichen Hue Wandschalter und ein paar kleine Magnete. Mit insgesamt knapp 40 Euro liegt ihr aber noch immer deutlich unter dem Preis, den man für offizielle und ordentlich aussehende „Friends of Hue“-Wandschalter wie den Gira Scenic Smart Switch ausgeben muss.

AnkerMake M5 jetzt für 329 Euro

Beim Thema 3D-Drucker wollen wir noch kurz das Thema AnkerMake aufgreifen. Dort gibt es nämlich das Topmodell AnkerMake M5 aktuell für günstige 329 Euro. Der Hersteller hat hier den Rabattcode WS24M5130 für 130 Euro Preisnachlass am Start, weist jedoch darauf hin, dass die Geräte erst wieder vom 28. Februar an verschickt werden.

Die günstigere Variante des Druckers AnkerMake M5C, die unter anderem auf das integrierte Display verzichtet, ist interessanterweise aktuell ebenfalls ausverkauft und lässt sich nicht vorbestellen. Dies lässt natürlich darüber spekulieren, ob hier ein neues Modell in den Startlöchern steht oder ob sich AnkerMake künftig nur auf das Angebot seines Standardmodells konzentrieren will.