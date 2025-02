Aqara Dimmschalter H2: Lichtsteuerung mit Thread und Zigbee

Vorgestellt hat Aqara seine neuen Smart-Home-Produkte 2025 Anfang Januar zur Elektronikmesse CES. Vor knapp einem Monat starteten dann die ersten fünf Produkte des neuen Sortimentes in den Markt. Heute erweitert Aqara sein Angebot an Smart-Home-Lösungen um den Dimmschalter H2, der ab sofort in Deutschland verfügbar ist.

Das Gerät soll sowohl über das Zigbee- als auch das Thread-Protokoll kommunizieren und damit eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Smart-Home-Systemen ermöglichen. Die Unterstützung für Matter gewährleistet zudem eine reibungslosen Integration in Plattformen wie Apple Home, Google Home und Amazons Alexa.

Aqara betont, dass der Dimmschalter unabhängig von einem Neutralleiter installiert werden kann. Für Wohnungen mit Neutralleiter bietet das Modell einen Überlastungsschutz. Die erforderliche Einbautiefe beträgt 40 Millimeter.

Steuerung und Dimmbereich

Der Aqara Dimmschalter H2 erlaubt eine stufenlose Anpassung der Helligkeit von 1 bis 100 Prozent. Die Herstellerangaben zufolge soll dies ohne Flackern oder plötzliche Helligkeitswechsel erfolgen. Das Gerät unterstützt dimmbare Leuchtmittel, darunter LED-, Halogen- und Glühlampen mit einer Leistung von bis zu 350 Watt.

Ein integrierter, drahtloser Schalter ermöglicht es, den Dimmschalter auch für andere Funktionen im Smart-Home-System zu nutzen. In Verbindung mit der Aqara-Home-App oder kompatiblen Drittanbieter-Plattformen lassen sich Szenen und Automationen einrichten. Allerdings wird für einige Funktionen die Nutzung im Zigbee-Modus empfohlen.

Kompatibel mit gängigen Rahmen

Das Design des Dimmschalters orientiert sich an gängigen Standards: Er passt in 55-Millimeter-Rahmenmodule und ist mit Systemen von Herstellern wie Gira oder Merten kompatibel.

Die Markteinführung erfolgt in Deutschland zu einem Preis von 49,99 Euro. Bereits länger verfügbar ist der Lichtschalter H2, der ebenfalls auf Zigbee und Thread setzt, jedoch ohne Dimmfunktion auskommt. Beide Modelle lassen sich in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren, setzen jedoch teils zusätzliche Hardware wie einen Aqara-Hub oder einen Thread-Border-Router voraus.