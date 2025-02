Roborock hat zwei neue Waschtrockner mit App-Bedienung im Programm

Roborock hat seine Produktpalette bereits im vergangenen Jahr um den Bereich „Waschtrockner“ erweitert. Seitdem fand sich hier das Modell Zeo One allein auf weiter Flur. Jetzt hat der Hersteller diese Kategorie mit dem Zeo Lite und dem Zeo Mini um zwei neue Geräte erweitert. Im Vorfeld der Markteinführung werden die beiden Produktneuheiten mit deutlichem Preisabzug angeboten, die Auslieferung soll ab dem 3. März erfolgen.

Kleiner Bruder des Zeo One

Beim Zeo Lite handelt es sich um den kleinen und deutlich günstigeren Bruder des 1599 Euro teuren Zeo One, der sich im Großen und Ganzen jedoch mit annähernd identischen Leistungsdaten präsentiert. So wie es aussieht, hat Roborock weniger an der Funktion des Geräts selbst, sondern an der äußeren Verarbeitung und Details wie den Bedienelementen gespart. Beim neuen Zeo Lite findet sich beispielsweise wieder ein für Geräte dieser Art klassisches Auswahlrad, wo zuvor ein übergroßer, berührungsempfindlicher Farbbildschirm platziert war.

Die Online-Anbindung bleibt auch beim neuen Zeo-Modell erhalten, sodass man den Waschtrockner komfortabel auch per App und aus der Ferne abfragen und bedienen kann.

Die Preisempfehlung des Herstellers liegt hier bei 999 Euro. Im Rahmen der Frühbucheraktion bietet Roborock das Gerät bereits für 799 Euro zur Bestellung an.

Zeo Mini für Nutzer mit wenig Platz

Während die beiden großen Zeo-Modelle mit bis zu zehn Kilogramm Wasch- und sechs Kilogramm Trocknervolumen problemlos auch größere Familien unterstützen können, zielt der ebenfalls neue Zeo Mini auf Einzelhaushalte und die Verwendung in sehr kleinen Wohnungen ab. Das Gerät lässt sich mit seinen 43 × 49 × 51 Zentimetern problemlos auch auf der Küchenablage platzieren.

Beim Reinigen von Bettwäsche wird es hier allerdings schon eng. Der Zeo Mini ist mit einer maximalen Waschladung von einem Kilogramm eher dafür ausgelegt, regelmäßig die Alltagswäsche zu reinigen. Trocknen kann der kleine Zeo auch, allerdings ist die Füllmenge hier auf ein halbes Kilogramm begrenzt.

Ansonsten bewirbt Roborock den Zeo Mini mit dem Leistungsvermögen eines regulären Waschtrockners, insgesamt rund 20 verschiedene Wasch- und Trocknungsprogramme unterstützt und ebenfalls über ein integriertes Bedienfeld sowie die Roborock-App bedienbar ist.

Der offizielle Preis für den Zeo Mini wird mit 699 Euro angegeben, im Rahmen der Frühbucheraktion lässt sich dieses Gerät bereits für 499 Euro bestellen.