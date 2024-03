Scenecuts startet HomeKit-Szenen über die Mac-Menüleiste

Der Entwickler Nick Hayward gibt ein Lebenszeichen von sich und hat seine Menübar-App Scenecuts aktualisiert. Die neue Version 2024.1 lässt sich kostenlos im Mac App Store laden.

„Scenecuts“ richtet sich an HomeKit-Nutzer, die vom Mac aus schnell auf ihre Automatisierungs-Szenen zugreifen wollen. Die App stellt beim Klick auf ihr Symbol in der Menüleiste eine Liste der verfügbaren HomeKit-Szenen bereit, wobei ihr über die Einstellungen von „Scenecuts“ festlegen könnt, ob dort alle vorhandenen oder nur bestimmte HomeKit-Szenen angezeigt werden sollen.

In den Einstellungen von „Scenecuts“ findet sich auch eine Möglichkeit, den einzelnen HomeKit-Szenen globale Tastenkürzel zuzuweisen. Als weitere Möglichkeit, einen besonders schnellen Zugriff auf einzelne HomeKit-Szenen zu ermöglichen, kann man diese mithilfe der App auch direkt in der Menüleiste platzieren. Die Szenen erscheinen dort dann entweder mit Namen oder kompakter in Form eines Symbols, das man wiederum über das Einstellungsmenü festlegen kann. Zur Auswahl stehen hier die von der Standardschrift von macOS mitgelieferten Symbolgrafiken.

Mit der neu verfügbaren Version hat der Entwickler seiner App auch ein paar kleinere Verbesserungen spendiert, so findet sich jetzt beispielsweise auch eine Taste zum Löschen einzelner Szenen direkt in den Einstellungen von „Scenecuts“.

Wundert euch nicht über den Eintrag „Clic for Sonos“ am Fuß des App-Menüs. Der Entwickler macht hier Werbung für die von ihm erstellte und so benannte Controller-App für Sonos.

HomeKit-Szenen steuern Gerätegruppen

Grundsätzliche Infos rund um die Verwendung von HomeKit-Szenen findet ihr hier bei Apple. Bei den Szenen handelt es sich um Gruppen von Geräten, die alle gleichzeitig gesteuert werden. Apples Paradebeispiele sind hier „Gute Nacht“ zum Ausschalten aller Lichter und – sofern die Voraussetzungen vorhanden sind – auch dem Abschließen der Haustür oder umgekehrt „Guten Morgen“ mit Musik zum Wachwerden, wenn nötig Licht und einer angeschalteten Kaffeemaschine.