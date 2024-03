Privatdetektiv Jon Sugar: Demnächst bei Apple TV+

Mit Sugar steht Anfang April die nächste Detektivserie auf Apple TV+ auf dem Plan. Einen Monat vor dem Start hat Apple jetzt den offiziellen Trailer dazu veröffentlicht.

In der Hauptrolle der neuen Serie steht der irische Schauspieler Colin Farrell als Privatdetektiv John Sugar. Apple beschreibt den Serienheld als enigmatischen Privatdetektiv, der sich seinen mit persönlichen Dämonen auseinandersetzt, während er das Verschwinden der geliebten Enkelin des Hollywood-Produzenten Bernie Siegel untersucht. Während Sugar versucht herauszufinden, was mit Olivia Siegel passiert ist, deckt er eine Reihe von Familiengeheimnisse auf, von denen ein Teil sehr neu sind und andere längst als begraben betrachtet wurden.

Neben Colin Farell kann die Serie mit einer Reihe von weiteren bekannten Persönlichkeiten punkten, so sind darin unter anderem Kirby Howell-Baptiste (The Sandman), Amy Ryan (The Wire), James Cromwell (Succession), Anna Gun (Breaking Bad) und Alex Hernandez (Invasion) zu sehen. Für die Produktion zeichnen Mark Protosevich und Adam Arkin verantwortlich.

„Sugar“ startet am 5. April mit den ersten beiden von insgesamt acht Folgen. Die weiteren Episoden folgen dann im Wochenabstand jeweils freitags.

Videos zu „Master of the Air“ und „Napoleon“

Über die vergangenen Tage hat Apple zudem zwei weitere Werbevideos für Apple TV+ auf YouTube veröffentlicht. Der Clip „Masters of the Air — Rosie Wants to Re-Up“ zeigt einen drei Minuten langen Ausschnitt aus der Ende Januar angelaufenen Serie Masters of the Air, für die unter anderem Steven Spielberg und Tom Hanks verantwortlich zeichnen.

Mit dem „Napoleon — ‚Voting‘ Clip“ will Apple die Aufmerksamkeit auf den seit Freitag auf Apple TV+ verfügbaren Film Napoleon legen. Auch hier kann Apple mit großen Namen hausieren gehen: Für die Regie zeichnet kein Geringerer als Ridley Scott verantwortlich und in den Hauptrollen sind unter anderem Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby zu sehen.