ScanSnap iX2500: Ricoh präsentiert neuen Dokumentenscanner

Der Ricoh-Ableger PFU hat einen neuen Dokumentenscanner am Start. Das Modell ScanSnap iX2500 präsentiert sich als neues Topmodell in der Reihe der ScanSnap-Geräte. Und hat eine von Anwenderseite her lang ersehnte Verbesserung im Gepäck: Die Integration in ein WLAN-Netz lässt sich bei diesem Modell auch drahtlos per Bluetooth-Verbindung vornehmen. Ältere ScanSnap-Geräte setzen hier zwingend eine USB-Verbindung zu einem Computer voraus.

Von den Grundfunktionen her setzt der ScanSnap iX2500 auf die Vorgängergenerationen der Dokumentenscanner-Reihe auf. Die Stärken der ScanSnap-Geräte sind insbesondere der leistungsfähige und zuverlässige automatische Dokumenteneinzug und die damit verbundene Möglichkeit, auch größere Mengen zu digitalisierender Dokumente schnell zu verarbeiten.

Im Standardmodus mit einer Auflösung von bis zu 300 dpi für Farbscans und 600 dpi für Schwarzweiß kann der Scanner bis zu 45 ein- oder doppelseitig bedruckte Blätter verarbeiten. Die maximale Scanqualität liegt bei 600 dpi für Farbe und Graustufen sowie 1200 dpi für Monochrom-Vorlagen. In diesem Modus beträgt die Scangeschwindigkeit 13 Blätter pro Minute.

Erfasst Vorlagen mit 3 Metern Länge

Der ScanSnap iX2500 unterstützt Papierformate zwischen 50,8 × 50,8 mm bis zu 216 × 360 mm und kann mit Papierstärken zwischen 40 g und 209 g umgehen. Ein Sondermodus zum Scannen langer Seiten erlaubt das Erfassen von Vorlagen mit bis zu 3.000 mm Länge. Als besondere Features bewirbt der Hersteller die erweiterte Cloud-Integration mit der Möglichkeit, die gescannten Dokumente direkt an Online-Dienste wie iCloud, Dropbox oder OneDrive zu übertragen.

Der ScanSnap iX2500 wird in Deutschland mit einer Preisempfehlung von 489,63 Euro angeboten. Im Lieferumfang ist neben einer Lizenz für den ABBYY FineReader auch die Software Kofax Power PDF enthalten.

ScanSnap Home für Mac in Version 3

Die Markteinführung des neuen Scannermodells begleitend wurde auch die zugehörige Software ScanSnap Home aktualisiert. Das Update auf Version 3.0.0 ergänzt nicht nur die Unterstützung für den ScanSnap iX2500, sondern hat auch eine Reihe von Funktionserweiterungen und Verbesserungen im Gepäck.