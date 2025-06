Proton Mail trennt Newsletter von “echten” E-Mails

Proton ist seiner Eigendarstellung zufolge mittlerweile der größte Anbieter für verschlüsselte E-Mail-Kommunikation. Diesem Status will das Unternehmen auch in Sachen Leistungsumfang und Benutzerfreundlichkeit gerecht werden. Nutzer von Proton Mail können ab sofort eine Newsletter-Ansicht aktivieren, um sich einen besseren Überblick über ihren Posteingang zu verschaffen.

Wohlgemerkt handelt es sich bis hierhin erstmal um Theorie. Wie gut sich die Funktion in der Praxis erweist, muss sich im Anschluss an die jetzige Verfügbarkeit zeigen. Zudem dürfte es hier auch auf Nutzerbasis deutliche Unterschiede geben. Wir kennen dies von den automatischen E-Mail-Sortierfunktionen anderer Anbieter. Beispielsweise hat Google dies schon länger für Gmail eingeführt und mittlerweile bietet auch Apple die Möglichkeit an, eingegangene Mails nach Kategorien zu sortieren.

Der Ansatz von Proton klingt zunächst einmal einfacher zu realisieren, als die gesamten E-Mails dann auch noch nach Faktoren wie Relevanz oder dergleichen zu sortieren. Proton konzentriert sich darauf, Newsletter und Marketing-Mails in einer separaten Kategorie in der Seitenleiste zu sammeln. Damit verbunden wird dann auch die Möglichkeit angeboten, sich per Mausklick von unerwünschten Newslettern abzumelden und Regeln für zukünftige E-Mails von bestimmten Absendern zu erstellen.

E-Mails bleiben privat

Proton betont, dass für diese Sortierfunktion kein vollständiger Zugriff auf das Postfach des Nutzers benötigt wird. Die Newsletter-Ansicht ist direkt in Proton Mail integriert und die Nutzerdaten können daher vollständig privat bleiben.

Ausschlaggebend für die Implementierung der neuen Funktion war Proton zufolge die Tatsache, dass Nutzer von Proton Mail im Durchschnitt bei 95 Mailinglisten angemeldet sind, wovon die meisten mindestens einmal pro Woche eine E-Mail schicken.

Die neue Newsletter-Ansicht steht für alle Nutzer von Proton Mail zur Verfügung. Proton ist mit eingeschränktem Leistungsumfang kostenlos erhältlich.