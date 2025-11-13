ifun.de — Apple News seit 2001. 45 133 Artikel

Bis zu 90 Seiten pro Minute

ScanSnap iX2400: Kompakter Dokumentenscanner von PFU
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

PFU hat mit dem ScanSnap iX2400 einen neuen Dokumentenscanner im Programm. Zielgruppe sind dem Hersteller zufolge Anwender, die Dokumente ohne große Vorbereitung und besonderes Fachwissen digitalisieren möchten.

Scansnap Ix 2400

Der ScanSnap iX2400 wird über USB-C oder per WLAN mit einem Computer verbunden und verfügt über die auch von anderen ScanSnap-Modellen bekannte Ein-Knopf-Steuerung. Ein Tastendruck genügt, um einzelne Vorlagen oder ganze Papierstapel einzuziehen und zu digitalisieren. Der Scanner arbeitet im Duplex-Betrieb und kann bis zu 100 Blatt am Stück verarbeiten. Die Scangeschwindigkeit gibt PFU mit bis zu 45 einseitig bedruckte oder 90 Doppelseiten pro Minute an. Der Scanner arbeitet dabei mit zwei CIS-Sensoren für Vorder- und Rückseite, die optische Auflösung beträgt bis zu 600 dpi.

Von der Visitenkarte bis zum Brief

Das Gerät kommt mit den hierzulande üblichen Standardformaten zurecht, dabei wird von Visitenkarten mit mindestens 50,8 × 50,8 mm Größe bis zu Blättern im Format 216 × 360 mm alles verarbeitet.

Die zugehörige Software ScanSnap Home stellt eine Reihe von Funktionen zur automatischen Bildoptimierung bereit. Dazu gehören die automatische Erkennung von Farb- oder Schwarzweißvorlagen, die Begradigung schräg eingezogener Vorlagen oder das Entfernen leerer Seiten. Aus den eingescannten Dokumenten lassen sich Textdokumente oder durchsuchbare PDFs erzeugen. Die Dateien lassen sich abhängig von den Voreinstellungen in der Software lokal auf dem Rechner oder auf Netzwerklaufwerken speichern sowie an gängige Cloud-Dienste übertragen.

Scansnap Ix 2400 1

Vorbestellung bereits möglich

PFU bietet den ScanSnap iX2400 in den Farben Schwarz oder Weiß zum Preis von 402,13 Euro an. Vorbestellungen sind bereits möglich, die Auslieferung soll vom 23. November an erfolgen.

Der neue Scanner geht als kleiner Bruder des im Sommer vorgestellten ScanSnap iX2500 an den Start, der zusätzlich über ein Farbdisplay verfügt und für rund 480 Euro erhältlich ist.
13. Nov. 2025 um 15:20 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kann jemand eine Software empfehlen, die Dokumente direkt nach dem Scannen erkennt, umbenennt und automatisch, basierend auf dem Absender in Unterordner Sortiert? Gerne auch mit vorherigem antrainieren

  • Da mich meine beiden HP Multifunktionsgeräte nerven (der Laser zickt sich an im Mesh Netzwerk nicht zu drucken / scannen, der Tintendrucker zickt bei den Patronen), bin ich am überlegen, mir ein neues Gerät zuzulegen. Da ich in Zukunft einiges an Unterlagen digitalisieren will, wäre ein ScanSnap und ein Multifunktionsgerät (trotzdem schnell mal eine Kopie machen) mit Fokus auf die Druckfunktionalität eine Option. Oder doch ein besseres Multifunktionsgerät, dann auch mit Dual-Duplex Scan? Allerdings ist mein Druckvolumen gering bis niedrig.Wie sind eure Erfahrungen mit z. B. Brother und Epson Geräten in Verbindung mit iPhone und Mac?

    • Epson WF5620 mit iPhones (nur Druck): funktioniert hier seit Jahren völlig problemlos.

      Fürs Scannen haben wir einen Scansnap ix500, den nutze ich derzeit aber noch am Windows-PC, läuft aber glaube ich auch unter Mac OS.
      Das Scanner ist schon etwas älter, funktioniert aber einwandfrei.

  • Doppelseitig doppelt so schnell? Oder meint ihr eher 45 Einzel- UND 45 Doppelseiten?

    • Na der Scanner legt ja das ganze als PDF an. Er kann bis zu 45 Papierseiten je Minute durchziehen. Bei Doppelseiten hast du dann eben 90 Seiten eingescannt. Bei nur einseitig bedrucktem Papier ignoriert er ja die Rückseite und scannt also nur 45 Seiten ein.

      • Wohl gemerkt je Minute. Ich habe den 1600er. Es ist beeindruckend wie schnell der die durchzieht und ordentlich scannt. An meinem HP Multifunktionsdrucker mit Flachbettscanner scannt man dagegen mit Schneckentempo.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45133 Artikel in den vergangenen 8787 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven