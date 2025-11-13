ScanSnap iX2400: Kompakter Dokumentenscanner von PFU

PFU hat mit dem ScanSnap iX2400 einen neuen Dokumentenscanner im Programm. Zielgruppe sind dem Hersteller zufolge Anwender, die Dokumente ohne große Vorbereitung und besonderes Fachwissen digitalisieren möchten.

Der ScanSnap iX2400 wird über USB-C oder per WLAN mit einem Computer verbunden und verfügt über die auch von anderen ScanSnap-Modellen bekannte Ein-Knopf-Steuerung. Ein Tastendruck genügt, um einzelne Vorlagen oder ganze Papierstapel einzuziehen und zu digitalisieren. Der Scanner arbeitet im Duplex-Betrieb und kann bis zu 100 Blatt am Stück verarbeiten. Die Scangeschwindigkeit gibt PFU mit bis zu 45 einseitig bedruckte oder 90 Doppelseiten pro Minute an. Der Scanner arbeitet dabei mit zwei CIS-Sensoren für Vorder- und Rückseite, die optische Auflösung beträgt bis zu 600 dpi.

Von der Visitenkarte bis zum Brief

Das Gerät kommt mit den hierzulande üblichen Standardformaten zurecht, dabei wird von Visitenkarten mit mindestens 50,8 × 50,8 mm Größe bis zu Blättern im Format 216 × 360 mm alles verarbeitet.

Die zugehörige Software ScanSnap Home stellt eine Reihe von Funktionen zur automatischen Bildoptimierung bereit. Dazu gehören die automatische Erkennung von Farb- oder Schwarzweißvorlagen, die Begradigung schräg eingezogener Vorlagen oder das Entfernen leerer Seiten. Aus den eingescannten Dokumenten lassen sich Textdokumente oder durchsuchbare PDFs erzeugen. Die Dateien lassen sich abhängig von den Voreinstellungen in der Software lokal auf dem Rechner oder auf Netzwerklaufwerken speichern sowie an gängige Cloud-Dienste übertragen.

Vorbestellung bereits möglich

PFU bietet den ScanSnap iX2400 in den Farben Schwarz oder Weiß zum Preis von 402,13 Euro an. Vorbestellungen sind bereits möglich, die Auslieferung soll vom 23. November an erfolgen.

Der neue Scanner geht als kleiner Bruder des im Sommer vorgestellten ScanSnap iX2500 an den Start, der zusätzlich über ein Farbdisplay verfügt und für rund 480 Euro erhältlich ist.