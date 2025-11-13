Bis zu 90 Seiten pro Minute
ScanSnap iX2400: Kompakter Dokumentenscanner von PFU
PFU hat mit dem ScanSnap iX2400 einen neuen Dokumentenscanner im Programm. Zielgruppe sind dem Hersteller zufolge Anwender, die Dokumente ohne große Vorbereitung und besonderes Fachwissen digitalisieren möchten.
Der ScanSnap iX2400 wird über USB-C oder per WLAN mit einem Computer verbunden und verfügt über die auch von anderen ScanSnap-Modellen bekannte Ein-Knopf-Steuerung. Ein Tastendruck genügt, um einzelne Vorlagen oder ganze Papierstapel einzuziehen und zu digitalisieren. Der Scanner arbeitet im Duplex-Betrieb und kann bis zu 100 Blatt am Stück verarbeiten. Die Scangeschwindigkeit gibt PFU mit bis zu 45 einseitig bedruckte oder 90 Doppelseiten pro Minute an. Der Scanner arbeitet dabei mit zwei CIS-Sensoren für Vorder- und Rückseite, die optische Auflösung beträgt bis zu 600 dpi.
Von der Visitenkarte bis zum Brief
Das Gerät kommt mit den hierzulande üblichen Standardformaten zurecht, dabei wird von Visitenkarten mit mindestens 50,8 × 50,8 mm Größe bis zu Blättern im Format 216 × 360 mm alles verarbeitet.
Die zugehörige Software ScanSnap Home stellt eine Reihe von Funktionen zur automatischen Bildoptimierung bereit. Dazu gehören die automatische Erkennung von Farb- oder Schwarzweißvorlagen, die Begradigung schräg eingezogener Vorlagen oder das Entfernen leerer Seiten. Aus den eingescannten Dokumenten lassen sich Textdokumente oder durchsuchbare PDFs erzeugen. Die Dateien lassen sich abhängig von den Voreinstellungen in der Software lokal auf dem Rechner oder auf Netzwerklaufwerken speichern sowie an gängige Cloud-Dienste übertragen.
Vorbestellung bereits möglich
PFU bietet den ScanSnap iX2400 in den Farben Schwarz oder Weiß zum Preis von 402,13 Euro an. Vorbestellungen sind bereits möglich, die Auslieferung soll vom 23. November an erfolgen.
Der neue Scanner geht als kleiner Bruder des im Sommer vorgestellten ScanSnap iX2500 an den Start, der zusätzlich über ein Farbdisplay verfügt und für rund 480 Euro erhältlich ist.
Kann jemand eine Software empfehlen, die Dokumente direkt nach dem Scannen erkennt, umbenennt und automatisch, basierend auf dem Absender in Unterordner Sortiert? Gerne auch mit vorherigem antrainieren
Paperless NGX verwende ich dafür
Hazel
Definitiv Paperless NGX! Ist Open Source, läuft auf vielen Systemen, Texterkennung ist sehr gut, und Verschlagwortung wird über die Zeit trainiert und dadurch über die Zeit besser.
Nutze es seid einem Jahr in Kombination mit einem Synology NAS und dem ScanSnapIX1600. Und ich liebe es: Scanner aufklappen, Dokumente einlegen, Knopf drücken und fertig. Innerhalb von 30 Sekunden ist alles schon in Paperless.
Der Traum vom Papierlosen Büro ist endlich wahrgeworden :)
Paperless NGX kann das alles
+1
Aber nicht lokal auf dem Mac.
Da mich meine beiden HP Multifunktionsgeräte nerven (der Laser zickt sich an im Mesh Netzwerk nicht zu drucken / scannen, der Tintendrucker zickt bei den Patronen), bin ich am überlegen, mir ein neues Gerät zuzulegen. Da ich in Zukunft einiges an Unterlagen digitalisieren will, wäre ein ScanSnap und ein Multifunktionsgerät (trotzdem schnell mal eine Kopie machen) mit Fokus auf die Druckfunktionalität eine Option. Oder doch ein besseres Multifunktionsgerät, dann auch mit Dual-Duplex Scan? Allerdings ist mein Druckvolumen gering bis niedrig.Wie sind eure Erfahrungen mit z. B. Brother und Epson Geräten in Verbindung mit iPhone und Mac?
Epson WF5620 mit iPhones (nur Druck): funktioniert hier seit Jahren völlig problemlos.
Fürs Scannen haben wir einen Scansnap ix500, den nutze ich derzeit aber noch am Windows-PC, läuft aber glaube ich auch unter Mac OS.
Das Scanner ist schon etwas älter, funktioniert aber einwandfrei.
Doppelseitig doppelt so schnell? Oder meint ihr eher 45 Einzel- UND 45 Doppelseiten?
Na der Scanner legt ja das ganze als PDF an. Er kann bis zu 45 Papierseiten je Minute durchziehen. Bei Doppelseiten hast du dann eben 90 Seiten eingescannt. Bei nur einseitig bedrucktem Papier ignoriert er ja die Rückseite und scannt also nur 45 Seiten ein.
Wohl gemerkt je Minute. Ich habe den 1600er. Es ist beeindruckend wie schnell der die durchzieht und ordentlich scannt. An meinem HP Multifunktionsdrucker mit Flachbettscanner scannt man dagegen mit Schneckentempo.