Neue Steuerungsarten für Alltagsszenarien

DJI Neo 2: Leichte Freizeitdrohne mit Flugautomatik startet
DJI führt mit der Neo 2 eine kompakte Kameradrohne ein, die vor allem für Nutzer mit wenig Flugerfahrung gedacht ist. Das geringe Gewicht erleichtert den Einsatz unterwegs und senkt die Einstiegshürden. Sensoren rund um das Gehäuse erfassen Hindernisse in alle Richtungen und sollen den Flug sicherer machen.
Dji Neo 2

Links neben der Kamera sitzt ein kleines Display, das den aktiven Aufnahmemodus zeigt. Die Drohne kann direkt aus der Hand gestartet werden und findet nach der Aufnahme selbstständig zur Handfläche zurück. Richtung und Abstand lassen sich per Gesten steuern.

Gesture Control 1 2500

Wer beide Handflächen auf das Fluggerät richtet, kann den Abstand verändern. Einzelne Gesten ermöglichen seitliche Bewegungen oder Höhenanpassungen. Sprachbefehle über das Smartphone oder verbundene Kopfhörer sind ebenfalls möglich. Für längere Strecken steht eine optionale Fernsteuerung zur Verfügung.

Compact And Portable 2500

Kamera, Flugverhalten und Automatikprogramme

In der Neo 2 arbeitet ein Sensor im Halbzollformat, der Fotos mit zwölf Megapixeln aufnimmt. Ein zweiachsiger Gimbal stabilisiert die Kamera. Die Drohne produziert Videos in 4K und unterstützt hohe Bildraten für Zeitlupenaufnahmen. Für soziale Netzwerke lassen sich vertikale Clips erstellen.

Bewegte Motive werden durch eine automatische Verfolgungsfunktion gehalten. Sie reagiert schneller als beim Vorgängermodell und kann Bewegungen in mehreren Richtungen berücksichtigen. Eine neue Selfiefunktion stellt Porträt, Ganzkörperaufnahme oder weite Einstellung ohne zusätzliche Hilfsmittel ein. Ergänzend stehen Aufnahmeprogramme bereit, die Abläufe wie Zoomfahrten, Kreisbewegungen oder kurze Sequenzen automatisch erzeugen.

Operation 2 2500

Ein Schutzrahmen um die Propeller soll Kollisionen abmildern. Die Drohne hält ihre Position auch in Innenräumen oder in engen Bereichen stabil, da Sensoren nach vorne, unten und seitlich aktiv sind.

Flugzeit, Speicher und Preise

Die Flugzeit liegt bei etwa 19 Minuten. Der interne 59-GB-Speicher bietet ausreichend Platz für längere Aufnahmeserien in verschiedenen Formaten. Die Übertragung auf das Smartphone erfolgt per WLAN.

DJI Neo 2 2 In The Box

Die Neo 2 wird in mehreren Varianten angeboten. Die Drone einzeln ist für 239 Euro erhältlich. Eine erweiterte Ausstattung mit zwei zusätzlichen Akkus und Fernsteuerung kostet 399 Euro. Eine Version mit Bewegungscontroller und weiterer Ausrüstung wird für 579 Euro angeboten.

Produkthinweis
DJI Neo 2 Fly More Combo (nur Drohne), Start und Landung auf der Handfläche, Gestensteuerung, ActiveTrack,... 329,00 EUR

13. Nov. 2025 um 12:59 Uhr von Nicolas


  • Diese Drohne ist definitiv empfehlenswert! Die erste Version ist schon toll und liefert für besondere Perspektiven für zb Urlaubsvideos bereits super Ergebnisse und das für einen günstigen Preis. Preis Leistungsverhältnis ist super

    • Mich juckt es tatsächlich in den Fingern (als Drohnenneuling) mit der einfachen Steuerung das Ganze im kommenden Thailand Urlaub (Rundreise) auszuprobieren.
      Hat jemand von euch so etwas schon mal gemacht – ist das alles praktikabel oder vielleicht doch zu umständlich?

  • Kann schon jemand beurteilen, ob die Akkus der ersten Generation zu der neuen Drohne passen?

  • das video ist herrlisch übersetzt. mit einer KD (künstliche Dummheit) also was man falsch übersetzen kann wurde hier zielstrebig mit falschen wort-für-wort-hülsen umgesetzt… unbedingt mal anHÖREN… toll.

  • Ich bezweifle, dass sich alle Nutzer solcher Freizeit Drohnen als offizieller Betreiber eines UAS beim Luftfahrtbundesamt (LBA) registrieren…

