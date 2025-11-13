Neue Steuerungsarten für Alltagsszenarien
DJI Neo 2: Leichte Freizeitdrohne mit Flugautomatik startet
DJI führt mit der Neo 2 eine kompakte Kameradrohne ein, die vor allem für Nutzer mit wenig Flugerfahrung gedacht ist. Das geringe Gewicht erleichtert den Einsatz unterwegs und senkt die Einstiegshürden. Sensoren rund um das Gehäuse erfassen Hindernisse in alle Richtungen und sollen den Flug sicherer machen.
Links neben der Kamera sitzt ein kleines Display, das den aktiven Aufnahmemodus zeigt. Die Drohne kann direkt aus der Hand gestartet werden und findet nach der Aufnahme selbstständig zur Handfläche zurück. Richtung und Abstand lassen sich per Gesten steuern.
Wer beide Handflächen auf das Fluggerät richtet, kann den Abstand verändern. Einzelne Gesten ermöglichen seitliche Bewegungen oder Höhenanpassungen. Sprachbefehle über das Smartphone oder verbundene Kopfhörer sind ebenfalls möglich. Für längere Strecken steht eine optionale Fernsteuerung zur Verfügung.
Kamera, Flugverhalten und Automatikprogramme
In der Neo 2 arbeitet ein Sensor im Halbzollformat, der Fotos mit zwölf Megapixeln aufnimmt. Ein zweiachsiger Gimbal stabilisiert die Kamera. Die Drohne produziert Videos in 4K und unterstützt hohe Bildraten für Zeitlupenaufnahmen. Für soziale Netzwerke lassen sich vertikale Clips erstellen.
Bewegte Motive werden durch eine automatische Verfolgungsfunktion gehalten. Sie reagiert schneller als beim Vorgängermodell und kann Bewegungen in mehreren Richtungen berücksichtigen. Eine neue Selfiefunktion stellt Porträt, Ganzkörperaufnahme oder weite Einstellung ohne zusätzliche Hilfsmittel ein. Ergänzend stehen Aufnahmeprogramme bereit, die Abläufe wie Zoomfahrten, Kreisbewegungen oder kurze Sequenzen automatisch erzeugen.
Ein Schutzrahmen um die Propeller soll Kollisionen abmildern. Die Drohne hält ihre Position auch in Innenräumen oder in engen Bereichen stabil, da Sensoren nach vorne, unten und seitlich aktiv sind.
Flugzeit, Speicher und Preise
Die Flugzeit liegt bei etwa 19 Minuten. Der interne 59-GB-Speicher bietet ausreichend Platz für längere Aufnahmeserien in verschiedenen Formaten. Die Übertragung auf das Smartphone erfolgt per WLAN.
Die Neo 2 wird in mehreren Varianten angeboten. Die Drone einzeln ist für 239 Euro erhältlich. Eine erweiterte Ausstattung mit zwei zusätzlichen Akkus und Fernsteuerung kostet 399 Euro. Eine Version mit Bewegungscontroller und weiterer Ausrüstung wird für 579 Euro angeboten.
Diese Drohne ist definitiv empfehlenswert! Die erste Version ist schon toll und liefert für besondere Perspektiven für zb Urlaubsvideos bereits super Ergebnisse und das für einen günstigen Preis. Preis Leistungsverhältnis ist super
Mich juckt es tatsächlich in den Fingern (als Drohnenneuling) mit der einfachen Steuerung das Ganze im kommenden Thailand Urlaub (Rundreise) auszuprobieren.
Hat jemand von euch so etwas schon mal gemacht – ist das alles praktikabel oder vielleicht doch zu umständlich?
Kann schon jemand beurteilen, ob die Akkus der ersten Generation zu der neuen Drohne passen?
das video ist herrlisch übersetzt. mit einer KD (künstliche Dummheit) also was man falsch übersetzen kann wurde hier zielstrebig mit falschen wort-für-wort-hülsen umgesetzt… unbedingt mal anHÖREN… toll.
Spühre!
Erreiche einfach! Den Wendepunkt!
Spühre! Wendepunkt!
Der Rausch
Das ist doch schon Kunst. Entweder KI oder ein Gedicht, dass wir damals in der 10. interpretieren mussten… :-)
Ich bezweifle, dass sich alle Nutzer solcher Freizeit Drohnen als offizieller Betreiber eines UAS beim Luftfahrtbundesamt (LBA) registrieren…
Ok. Wo liegt für dich das Problem und was würde eine Registrierung ändern?
Und was geht dich das an?
Informieren die Hersteller, was man alles in Punkto Anmeldung machen soll oder muss man das selbst recherchieren?
Bei entsprechender Größe, Kameraausstattung, etc. hat das einen Sinn. Aber diese Spielzeuge beim LBA registrieren zu müssen ist ca. so sinnvoll wie ein ferngesteuertes Spielzeug Auto beim Kraftfahrtbundessamt melden und ein Nummerschild beantragen zu müssen.
Meine Nachbarn kann ich kann ich auch mit einem Fernglas beobachten.
Wer mit einer Drohne den Flugverkehr lahmlegt hat vermutlich nicht so ein Spielzeug und ist wahrscheinlich auch nicht registriert.
Das ist totaler Behördenblödsinn.