DJI Neo 2: Leichte Freizeitdrohne mit Flugautomatik startet

DJI führt mit der Neo 2 eine kompakte Kameradrohne ein, die vor allem für Nutzer mit wenig Flugerfahrung gedacht ist. Das geringe Gewicht erleichtert den Einsatz unterwegs und senkt die Einstiegshürden. Sensoren rund um das Gehäuse erfassen Hindernisse in alle Richtungen und sollen den Flug sicherer machen.



Links neben der Kamera sitzt ein kleines Display, das den aktiven Aufnahmemodus zeigt. Die Drohne kann direkt aus der Hand gestartet werden und findet nach der Aufnahme selbstständig zur Handfläche zurück. Richtung und Abstand lassen sich per Gesten steuern.

Wer beide Handflächen auf das Fluggerät richtet, kann den Abstand verändern. Einzelne Gesten ermöglichen seitliche Bewegungen oder Höhenanpassungen. Sprachbefehle über das Smartphone oder verbundene Kopfhörer sind ebenfalls möglich. Für längere Strecken steht eine optionale Fernsteuerung zur Verfügung.

Kamera, Flugverhalten und Automatikprogramme

In der Neo 2 arbeitet ein Sensor im Halbzollformat, der Fotos mit zwölf Megapixeln aufnimmt. Ein zweiachsiger Gimbal stabilisiert die Kamera. Die Drohne produziert Videos in 4K und unterstützt hohe Bildraten für Zeitlupenaufnahmen. Für soziale Netzwerke lassen sich vertikale Clips erstellen.

Bewegte Motive werden durch eine automatische Verfolgungsfunktion gehalten. Sie reagiert schneller als beim Vorgängermodell und kann Bewegungen in mehreren Richtungen berücksichtigen. Eine neue Selfiefunktion stellt Porträt, Ganzkörperaufnahme oder weite Einstellung ohne zusätzliche Hilfsmittel ein. Ergänzend stehen Aufnahmeprogramme bereit, die Abläufe wie Zoomfahrten, Kreisbewegungen oder kurze Sequenzen automatisch erzeugen.

Ein Schutzrahmen um die Propeller soll Kollisionen abmildern. Die Drohne hält ihre Position auch in Innenräumen oder in engen Bereichen stabil, da Sensoren nach vorne, unten und seitlich aktiv sind.

Flugzeit, Speicher und Preise

Die Flugzeit liegt bei etwa 19 Minuten. Der interne 59-GB-Speicher bietet ausreichend Platz für längere Aufnahmeserien in verschiedenen Formaten. Die Übertragung auf das Smartphone erfolgt per WLAN.

Die Neo 2 wird in mehreren Varianten angeboten. Die Drone einzeln ist für 239 Euro erhältlich. Eine erweiterte Ausstattung mit zwei zusätzlichen Akkus und Fernsteuerung kostet 399 Euro. Eine Version mit Bewegungscontroller und weiterer Ausrüstung wird für 579 Euro angeboten.

