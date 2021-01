ScanSnap iX1400 und iX1600: Neue Dokumenten-Scanner mit mehr Durchsatz

Die Fujitsu-Tochter PFU hat mit ScanSnap iX1400 und ScanSnap iX1600 zwei neue Dokumenten-Scanner im Programm. Die beiden Geräte sollen die Produktpalette links und rechts des derzeitigen Standardmodells iX1500 abrunden.

Das neue Flaggschiff für den Schreibtisch ist dabei das Modell ScanSnap iX1600. Der Scanner verarbeitet bis zu 40 Seiten pro Minute und ist damit ein Drittel schneller als der iX1500. Nach unten wird die Palette um das günstigere Modell iX1400 erweitert, der im Gegensatz zu seinen beiden großen Brüdern auf WLAN- und Cloud-Anbindung sowie die Touchscreen-Steuerung verzichtet, aber die gleichen 40 Seiten pro Minute wie sein neuer großer Bruder erreicht.

Während die Touchscreen-Steuerung der teureren Modelle erweiterte Einstellugen direkt am Scanner erlaubt, wird der Scan-Vorgang beim iX1400 wie bei den alten ScanSnap-Modellen per Tastendruck gestartet. Vor- sowie weitere Einstellungen lassen sich dann an einem verbundenen Mac oder PC machen.

Die deutschen Produktseiten der neuen Geräte sollen hier für den iX 1600 und hier für den iX1400 in Kürze ebenfalls zur Verfügung stehen. Die Preisempfehlung für das kleine Modell liegt bei 420 Euro, der iX1600 soll PFU zufolge 533 Euro kosten. Für den iX1500 liegt die Empfehlung des Herstellers bei 499 Euro. Im Handel sind die Geräte in der Regel jedoch ein ganzes Stück günstiger zu haben, den iX1500 gibt es hier oft schon unter 400 Euro.

Fujitsu ScanSnap iX1600 im Video

Fujitsu ScanSnap iX1400 im Video