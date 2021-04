Saugroboter mit 4000 PA: TESVOR S6 Turbo ausprobiert

Der TESVOR S6 Turbo sticht mit seiner enormen Saugleistung von 4000 PA sogar das neueste Roborock-Modell aus und kostet, mit LASER-Navigation, App-Steuerung, Wischmodus, Ersatbürsten und zwei Staubbehältern aktuell nur 330 Euro. Lohnt sich der Kauf? Wir haben einen Blick auf das ausgesprochen günstige Modell geworfen.

Sieht aus wie alle fast alle Mitbewerber: Der TESVOR S6 Turbo

Doch von vorn: Wer die Welt der Saugroboter nicht nur oberflächlich mustert (und dabei vielleicht sogar noch belächelt) landet nach einigen Recherche-Abenden oft bei wiederkehrenden Produktempfehlungen.

Die Xiaomi-Roboter, die inzwischen unter der etwas griffigeren Marke „Roborock“ verkauft werden, gelten gemeinhin als Preis-Leistungs-Sieger. Wer den Einkauf bei einer der großen Elektronik-Ketten im Stadtzentrum bevorzugt, wird sich wahrscheinlich ein Modell von Ecovacs oder iROBOT in die Küche stellen. Wir haben in der Vergangenheit über positive Erfahrungen mit den Robotern von Eufy, 360 und Roborock berichtet.

Nur Zahlenbester?

Das TESVOR-Label hatten wir bislang noch nicht im Blick. Dieses hat sich in den letzten Monaten vor allem auf Amazon eine stete Präsenz unter den „Kunden kauften auch“-Empfehlungen gesichert. Und TESVOR scheint es dort vor allem bei Anwendern, die auf den reinen Zahlen-Vergleich setzen, unter die Kandidaten geschafft zu haben, die den direkten Vergleich mit den bekannteren Mitbewerbern nicht scheuen brauchen.

Bestes Beispiel: Der noch relativ junge TESVOR S6 Turbo, der mit einer Saugleistung von satten 4000 PA zumindest nominell ganz oben im Feld aktueller Saugroboter mitspielt. Zum Vergleich: Der brandneue Roborock S7 saugt „nur“ mit 2500 PA und liegt damit gerade mal 500 PA über der Saugleistung des Roborock S5 Max.

Satte Werte, die uns dazu bewegt haben, den Saugroboter genauer zu mustern. Leider müssen wir die Erwartungen an den trotz umfangreichen Lieferumfangs nur 330 Euro günstigen Staubsauger etwas bremsen. Zwar spielt der TESVOR auf dem Papier bereits in der Championsleague, mit seiner Arbeitsleistung im Alltagseinsatz verortet sich der Zahlenbeste jedoch eher zwischen zweiter und dritter Liga.

Alle Features sind vorhanden

Dies fällt jedoch erst nach mehreren Tagen im Dauerbetrieb auf. Schnell gemustert, stimmt bei dem TESVOR S6 Turbo so ziemlich alles. Der Sauger bringt eine App-Steuerung mit, die Zonen, Zimmer und virtuelle Grenzen kennt, den LASER des Saugers für die Erstellung einer sich selbstständig erweiternden Raumkarte nutzt, die Regelung der Wischwasser-Abgabe zulässt und ein Livebild der aktuellen Saugarbeiten anzeigt.

Schwammig: Der TESVOR S6 Turbo fährt manchmal schräg zur Wand

Im Lieferumfang befinden sich bereits zwei Ersatzbürsten (im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten nutzt der TESVOR S6 Turbo zwei rotierende Bürsten, die den Staub zur Hauptwalze führen), ein Lade-Dock für die Wandplatzierung, eine Fernbedienung, zwei Wischlappen und – eine Überraschung – zwei Schmutztanks, die beide über einen HEPA-Filter und unterschiedlich große Auffangbehälter für den eingesaugten Staub verfügen.

Die Idee hier: neben einem reinen Staubbehälter mit richtig großem Volumen liegt ein zusätzlicher Staubbehälter mit integriertem Wassertank bei. Anders als bei anderen Anbietern nimmt der Wassertank im reinen Saug-Betrieb so keinen wertvollen Platz in Anspruch.

Inklusive: Zwei Staubbehälter. Nur einer mit Wassertank.

Bewegt sich, aber begeistert nicht

Ausgepackt, positioniert, eingerichtet und gestartet lässt der TESVOR S6 Turbo dann jedoch erkennen wie der vergleichsweise günstige Verkaufspreis zu Stande kommt. Zum einen ist die Saugleistung auf hoher Stufe zwar enorm, gleichzeitig aber auch so laut, dass diese völlig ungeeignet für den Alltagseinsatz ist. Der TESVOR S6 lässt Kinder aufwachen und Haustiere aufschrecken, die seit Jahren keine Probleme mit regulären Saugrobotern haben.

Die intelligente Routenplanung der TESVOR S6 Turbo wirkt stellenweise etwas schwammig. Zwar fährt auch der TESVOR den Zimmerrand einmal ringsherum ab, um danach in geraden Bahnen den Schmutz einzusaugen, allerdings bleiben hier deutlich mehr Fussel liegen, als von Mitbewerbern gewohnt. Dies mag an dem starken Luftauslass liegen, der Tierhaare gerne in alle Richtungen pustet und mit der intensiven Abluft dafür sorgt, dass bereits befahrene Strecken wieder schmutzig werden.

Und auch im feuchten Einsatz muss der TESVOR S6 Turbo ein paar Abstriche hinnehmen. Auf Linoleum-Böden sieht man gut, dass die Wasserabgabe etwas einheitlicher ausfallen könnte, zudem ist die Einstellung der abzugebenden Wassermenge eher unzuverlässig. Mal ist der Boden nasser, mal etwas trockener – augenscheinlich jedoch, ohne dass die App-Einstellungen darauf einen großen Einfluss hätten.

Verarbeitung entspricht dem Preis

Auch die Hardware-Verarbeitung wirkt dem Preis angemessen. Große Kontakte, grobe Schaltknöpfe und eine deutsche Sprachausgabe, die von einem ledergesichtigen Schützenfest-Koordinator eingesprochen sein muss, runden unseren Eindruck ab: Beim TESVOR S6 Turbo handelt es sich um einen Zahlenbesten der seinen Mitbewerbern in Vergleichstabellen die Hosen auszieht, im Alltagseinsatz jedoch durch günstige Verarbeitung, laute Puste und schräge Bahnen auffällt.

Unser Fazit

Wer kein Problem damit hat, den Sauger zweimal durchs Zimmer fahren zu lassen, tolerant gegenüber hohen Lautstärken ist, das Plus an Komfort (dass die beiden Staubbehälter fraglos bieten) als wichtig bewertet und vor allem auf den Verkaufspreis schaut, der kann den TESVOR S6 Turbo kaufen und wird nicht unbedingt enttäuscht sein.

Allerdings ist das Modell auch nicht wirklich in der Lage zu begeistern und lässt damit ein Merkmal vermissen, das wesentlich zur heutigen Popularität der autonomen Sauroboter und den Empfehlungen im Freundeskreis beigetragen hat.

Der TESVOR S6 Turbo ist Zahlenbester seiner Preisklasse, ist dort jedoch auch gut aufgehoben und muss nicht unbedingt durch euer Wohnzimmer fahren.