Saug-, Wisch- und Fensterroboter: ECOVACS startet Prime Deal Days

Schon vor dem Auftakt der Prime Deal Days am 7. Oktober hat ECOVACS zahlreiche Haushalts- und Gartenroboter im Preis gesenkt. Neben bekannten Modellen wie dem im Mai neu vorgestellten X9 PRO OMNI, der mit einer Preisreduzierung von über 700 Euro auffällt, werden auch neue Geräte wie der X11 OmniCyclone erstmals rabattiert angeboten.

Mit Wischwalze: X9 PRO OMNI

Der X9 PRO OMNI kombiniert Saug- und Wischfunktionen in einem kompakten Gerät. Im Mittelpunkt steht eine rotierende Walze, die mit gleichmäßigem Druck über den Boden geführt wird. Eine kontinuierliche Frischwasserversorgung sorgt dabei für eine gleichmäßige Reinigungsleistung. Um Geruchsbildung zu vermeiden, wird verschmutztes Wasser sofort wieder abgesaugt.

Für die Trockenreinigung nutzt der X9 PRO OMNI ein Saugmodul mit einer Luftleistung von mehr als 16 Litern pro Sekunde und einer maximalen Saugkraft von 16.600 Pascal.

IFA-Neuvorstellung X11 mit OmniCyclone

ECOVACS hatte den X11 auf der diesjährigen IFA vorgestellt. Es handelt sich um einen Saug- und Wischroboter mit 19.500 Pascal Saugleistung und beutelloser Basisstation. Die sogenannte OmniCyclone-Station verzichtet vollständig auf Staubbeutel, bietet eine Heißwasserreinigung bei 75 Grad und trocknet die Walzen nach jedem Einsatz automatisch. Zudem kommen eine automatische Reinigungsmitteldosierung sowie die randnahe OZMO-Roller-Technik zum Einsatz.

Eine Kameraeinheit erkennt Hindernisse, Haustiere und wechselnde Lichtverhältnisse. Neben der beutellosen Variante X11 OmniCyclone ist auch ein Modell mit klassischer OMNI-Station im Handel erhältlich. Der X11 wird aktuell für 1.185 Euro angeboten und liegt damit noch mal über 100 Euro unter dem zur IFA aufgerufenem Einführungspreis.

WINBOT mit Akku-Station und Sicherheitsseil

Neben den Saugrobotern nimmt auch der Fensterputzroboter WINBOT W2 PRO OMNI an der Rabattaktion teil. Das Modell arbeitet netzunabhängig über eine mitgelieferte Basisstation und haftet per Unterdruck auf der Scheibe. Der WINBOT fährt Fensterflächen automatisiert ab, verteilt Reinigungslösung über sechs Sprühdüsen und zieht die Flüssigkeit mit einem Mikrofasertuch ab. Ein integriertes Sicherheitsseil und mehrere Sensoren verhindern Stürze. Wir haben uns das Modell im Frühjahr genauer auf ifun.de angeschaut.

Das Gerät ist für große Fensterfronten konzipiert und eignet sich insbesondere für Eigenheime oder die gemeinsame Nutzung in Hausgemeinschaften. In Kombination mit dem aktuellen Angebotspreis von 470 Euro ergibt sich laut Hersteller eine interessante Option für Nutzer, die eine automatisierte Reinigung regelmäßig einsetzen möchten.

Die vollständige Übersicht der rabattierten Geräte findet sich hier und reicht vom DEEBOT mini für 299 Euro bis hin zum Mähroboter GOAT A1600. Das Model für Gärten bis 1.600 Quadratmeter bietet LiDAR-unterstützte GPS-Navigation und schafft Steigungen bis 50 Prozent.