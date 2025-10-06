Eufy C35 und HomeBase Mini: Sicherheitskamera-Set für Einsteiger

Mit der eufyCam C35 findet sich bei Amazon Deutschland ein spannendes neues Kamera-Set gelistet, das von Eufy selbst bislang weder angekündigt noch auf der eigenen Webseite veröffentlicht wurde.

Die für den Innen- und Außeneinsatz konzipierten Kameras kommen in Kombination mit einem komplett neuen HomeBase-Modell des Herstellers. Auch hier steht die Option im Fokus, das System mit lokalem Datenspeicher zu nutzen. Es ist kein Abonnement erforderlich, um den vollständigen Leistungsumfang zu erhalten.

HomeBase mini für einfache Setups

Die neue Eufy HomeBase Mini bringt die C35-Kameras ins Netz und lässt sich zudem über eine microSD-Karte mit bis zu 1 TB lokalem Speicherplatz für aufgezeichnete Videos ausstatten. Das Gerät bildet somit eine günstige und für das private Umfeld vermutlich ausreichende Alternative zur großen Eufy HomeBase 3, die sich mit schnellem SSD-Speicher von bis zu 16 TB ausstatten lässt, allerdings in der Regel auch 150 Euro und mehr kostet.

Die neue HomeBase Mini bekommt man dagegen im Set mit zwei der neuen C35-Kameras bereits für 199 Euro. Bei diesen ebenfalls neuen Geräten handelt es sich um optisch an die ganz alten Security-Cams von Eufy erinnernde kompakte kabellose Kameras, die sich magnetisch befestigen, verschrauben oder einfach aufstellen lassen.

Kameras nur mit 1080p

Bei der Bildqualität muss man im Vergleich zu anderen Eufy-Kameras Abstriche hinnehmen. Die C35 liefert als maximale Auflösung 1080p. Allerdings stehen hier dank der im Set enthaltenen HomeBase Mini lokale KI-Funktionen wie die Erkennung von Personen und die Ereignisverfolgung über mehrere Kameras hinweg zur Verfügung.

Konkrete Angaben zur Akkulaufzeit liegen uns noch nicht vor. Die drahtlosen Kameras von Anker kommen in der Regel jedoch über einige Wochen mit einer Akkufüllung aus. Auch bei der C35 ist es möglich, ein kleines Solarpanel zu verbinden, und so bei geeigneter Platzierung eine dauerhaft ausreichende Stromversorgung zu gewährleisten.

Attraktive Einsteigerlösung

Unterm Strich könnte sich das neue Set als attraktives Einsteigerangebot in das Eufy-Universum erweisen. Die enthaltene HomeBase Mini ist auch mit verschiedenen weiteren Sicherheitskameras und Videotürklingeln von Eufy kompatibel.

Aktuell ist bei Amazon lediglich eine Vorbestellung der Produktneuheit möglich. Wir haben ein Auge auf die Verfügbarkeit und liefern schnellstmöglich einen ersten Erfahrungsbericht nach.