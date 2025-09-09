Wieder beutellos: ECOVACS neuer X11 OmniCyclone

ECOVACS hat auf der IFA 2025 den DEEBOT X11 OmniCyclone vorgestellt. Mit seinem neuesten Modell kehrt der Hersteller als einer der ersten großen Anbieter wieder zu einer beutellosen Ladestation zurück.

Diese Bauweise war zwischenzeitlich kaum noch im Angebot zu finden. Bei der Konkurrenz von Roborock etwa, wurde zuletzt der S7 mit einer vergleichbaren, wenn auch deutlich abgespeckteren Basisstation ausgeliefert. Mit der OmniCyclone-Station will ECOVACS den Verzicht auf Staubbeutel nun erneut im Premiumbereich etablieren.

Die Saugkraft des X11 gibt der Hersteller mit bis zu 19.500 Pa an. Zusammen mit dem BLAST-System soll der Roboter auch tiefer sitzende Verschmutzungen beseitigen. Eine PowerBoost-Funktion ermöglicht, dass sich der Akku während der Walzenwäsche nachlädt und so längere Einsatzzeiten möglich sind.

Staubfreie Entleerung und knapp 20.000 Pa

Die neue OmniCyclone-Station verzichtet komplett auf Staubbeutel. Damit bleibt die Saugleistung konstant und es fällt weniger Abfall an. Die Station bietet zusätzlich eine 75 Grad Heißwasserwäsche mit automatischer Reinigungsmitteldosierung sowie eine Heißlufttrocknung, sodass die Walzen direkt wieder einsatzbereit sind. Für die Bodenpflege sind die Walzentechnik OZMO ROLLER 2.0 und TruEdge 3.0 integriert, die für randnahe Reinigung ausgelegt sind

Für die Steuerung setzt ECOVACS weiter auf die integrierte Sprachassistenz YIKO, der Räume und Abläufe analysiert und eigenständig Reinigungspläne erstellt. Die AIVI 3D 3.0 Technik hilft bei der Erkennung von Objekten und ermöglicht eine dynamische Routenführung, auch wenn Haustiere oder wechselnde Lichtverhältnisse im Raum sind. Mit einem neuen Klettersystem können Türschwellen bis zu vier Zentimeter überwunden werden.

Marktstart mit zwei Modellvarianten

Neben dem OmniCyclone bringt ECOVACS auch den DEEBOT X11 Pro Omni in den Handel. Beide Varianten nutzen dieselbe Saugtechnik, die Sprachassistenz und die PowerBoost-Funktion. Der Unterschied liegt in der Station: Während der X11 OmniCyclone auf ein beutelloses System setzt, wird der Pro mit einer klassischen OMNI-Station ausgeliefert, die ebenfalls Heißwasserwäsche, automatische Dosierung und Trocknung bietet.

ECOVACS neuer X11 OmniCyclone ist ab sofort im Handel erhältlich. Der Preis liegt bei 1.299 Euro, zum Marktstart gibt es bis zum 18. September einen Preisnachlass von 100 Euro.