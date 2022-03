Satechi W3 USB-C-Tastatur als Alternative zu Bluetooth

Ergänzend zu den bereits erwähnten Bluetooth-Modellen Slim X1 und X3 bietet Satechi jetzt auch seine neue kabelgebundene Mac-Tastatur Slim W3 in Deutschland an. Das Keyboard kommt mit erweitertem deutschem Layout inklusive Ziffernblock und setzt auf eine USB-C-Verbindung zum Mac.

Zumindest an festen Arbeitsplätzen ist die dauerhafte Anbindung per Kabel auch heutzutage noch eine Überlegung wert. Abgesehen vom günstigeren Anschaffungspreis kann man hier auf eine oft schlicht unnötige Akku-Integration verzichten und muss sich damit verbunden auch nicht um deren Nachladen kümmern.

Die Satechi-Tastatur W3 kommt wie ihre drahtlose Verwandtschaft in einem aus Aluminium gefertigten Gehäuse in Mac-Optik. Die hintergrundbeleuchteten Tasten sind in drei Helligkeitsstufen anpassbar und das USB-C-Kabel ist fest in die Rückseite des Zubehörs integriert. Die Abmessungen gibt der Hersteller mit 42,3 x 11,4 x 1 Zentimetern an, bei einem Gewicht von knapp 500 Gramm.

Die Tastatur kommt mit deutscher Mac-Tastenanordnung und bietet neben zwei Befehlstasten auch alternativ zu den klassischen Funktionstasten verwendbare Sondertasten zur Mediensteuerung. Der Verkaufspreis liegt in Deutschland bei 69,99 Euro.