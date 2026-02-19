ifun.de — Apple News seit 2001. 45 752 Artikel

Drei Geräte parallel verbunden

Satechi Slim EX: bringt flache Multi-Device-Maus für den Mac
Satechi erweitert sein Zubehörangebot um eine flach konstruierte, kabellose Maus für Arbeitsplätze mit mehreren Endgeräten. Die Slim EX Wireless Mouse wurde bereist im Umfeld der CES 2026 vorgestellt und ist Teil der neuen EX-Produktreihe des Herstellers.

Satechi Ex Maus

Sie richtet sich an Nutzer, die regelmäßig zwischen Notebook, Desktop und Tablet wechseln und dabei zurückhaltend gestaltete Eingabegeräte bevorzugen. Zum Verkaufsstart wird die Maus in Schwarz und Weiß für jeweils 34,99 Euro angeboten.

Leise Bedienung und reduzierte Bauform

Die Slim EX Wireless Mouse setzt auf ein flaches Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, das auf den mobilen Einsatz ebenso wie auf den stationären Arbeitsplatz ausgelegt ist. Mit einer Höhe von unter drei Zentimetern und einem Gewicht von 90 Gramm bleibt sie kompakt und transportfreundlich.

Satechi EX Wireless Mouse

Satechi kombiniert die schlanke Bauform mit einem präzisionsgefrästen Scrollrad, das eine gleichmäßige Navigation ermöglichen soll. Geräuscharme Tasten reduzieren Klickgeräusche, was vor allem in Großraumbüros, gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen oder während Videokonferenzen relevant ist. Die Maus verzichtet bewusst auf auffällige Designelemente und ordnet sich optisch in bestehende Arbeitsumgebungen ein.

Drei Geräte parallel verbunden

Technisch ist die Maus auf den gleichzeitigen Betrieb mit mehreren Geräten ausgelegt. Zwei Bluetooth-Verbindungen erlauben die parallele Kopplung von zwei Endgeräten. Ergänzt wird dies durch eine zusätzliche Funkverbindung im 2,4-Gigahertz-Bereich über einen USB-C-Empfänger.

Slim Ex Vorn Hinten

Insgesamt lassen sich so bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden, ohne dass ein erneutes Koppeln erforderlich ist. Der Wechsel zwischen den verbundenen Systemen erfolgt direkt über Bedienelemente an der Maus. Unterstützt werden unter anderem macOS- und iPadOS-Geräte wie MacBook, iMac oder iPad sowie Windows-, Android- und ChromeOS-Systeme.

Die Stromversorgung übernimmt ein wiederaufladbarer Akku, der über USB-C geladen wird. Laut Hersteller sind bis zu drei Monate aktive Nutzung möglich, im Standby-Betrieb kann die Maus deutlich länger einsatzbereit bleiben.

19. Feb. 2026 um 11:30 Uhr von Nicolas


  • Ich werde diesen Blödsinn wohl nie verstehen, den Wechselschalter unter die Maus zu bauen.
    Regt mich schon bei Logitech regelmäßig auf.

    • Logitech M720 hat dies nicht. Umschalter ist links oben und optimal gelöst.

    • Und ich werde nie verstehen, warum man sich über einen Knopf, den selbst Heavy User in keiner Handvoll an Situationen pro Tag brauchen, so aufregen kann. Ist wie mit dem Ladeport der Magic Mouse. Wegen einer Buchse, die man 1 Mal pro Quartal braucht, dauernd so einen Aufstand zu machen, zeugt von wenig anderen Problemen.

      Den Knopf an der Unterseite meiner Logitech Mx Master 3 benutzte ich 5 Mal im Monat, und ich sitze jeden Tag am Mac. Er stört mich überhaupt nicht.

  • Gibt es in der Masse echt Anwender, die solche Mäuse, die man mit den Fingerspitzen fassen muss, ein erfreutes Benutzererlebnis haben?

  • Die Möglichkeit des Gerätewechsels an der Auflagefläche ergibt aus Nutzersicht keinen Sinn! Warum? Man benötigt zwei Hände, um sauber umschalten zu können. Besser gelöst ist das bei z.B. Logitec M590…

  • Meine Erfahrungen mit Satechi, insbesondere Tastaturen waren bisher sehr negativ. Hatte 3 Tastaturen (Slim X1) und alle kaputt. Bei zwei von drei ist jeweils die linke Shift Taste gebrochen.

