Satechi Slim EX: bringt flache Multi-Device-Maus für den Mac
Satechi erweitert sein Zubehörangebot um eine flach konstruierte, kabellose Maus für Arbeitsplätze mit mehreren Endgeräten. Die Slim EX Wireless Mouse wurde bereist im Umfeld der CES 2026 vorgestellt und ist Teil der neuen EX-Produktreihe des Herstellers.
Sie richtet sich an Nutzer, die regelmäßig zwischen Notebook, Desktop und Tablet wechseln und dabei zurückhaltend gestaltete Eingabegeräte bevorzugen. Zum Verkaufsstart wird die Maus in Schwarz und Weiß für jeweils 34,99 Euro angeboten.
Leise Bedienung und reduzierte Bauform
Die Slim EX Wireless Mouse setzt auf ein flaches Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, das auf den mobilen Einsatz ebenso wie auf den stationären Arbeitsplatz ausgelegt ist. Mit einer Höhe von unter drei Zentimetern und einem Gewicht von 90 Gramm bleibt sie kompakt und transportfreundlich.
Satechi kombiniert die schlanke Bauform mit einem präzisionsgefrästen Scrollrad, das eine gleichmäßige Navigation ermöglichen soll. Geräuscharme Tasten reduzieren Klickgeräusche, was vor allem in Großraumbüros, gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen oder während Videokonferenzen relevant ist. Die Maus verzichtet bewusst auf auffällige Designelemente und ordnet sich optisch in bestehende Arbeitsumgebungen ein.
Drei Geräte parallel verbunden
Technisch ist die Maus auf den gleichzeitigen Betrieb mit mehreren Geräten ausgelegt. Zwei Bluetooth-Verbindungen erlauben die parallele Kopplung von zwei Endgeräten. Ergänzt wird dies durch eine zusätzliche Funkverbindung im 2,4-Gigahertz-Bereich über einen USB-C-Empfänger.
Insgesamt lassen sich so bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden, ohne dass ein erneutes Koppeln erforderlich ist. Der Wechsel zwischen den verbundenen Systemen erfolgt direkt über Bedienelemente an der Maus. Unterstützt werden unter anderem macOS- und iPadOS-Geräte wie MacBook, iMac oder iPad sowie Windows-, Android- und ChromeOS-Systeme.
Die Stromversorgung übernimmt ein wiederaufladbarer Akku, der über USB-C geladen wird. Laut Hersteller sind bis zu drei Monate aktive Nutzung möglich, im Standby-Betrieb kann die Maus deutlich länger einsatzbereit bleiben.
